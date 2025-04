హెలికాప్టర్ ప్రమాదం: టెక్నాలజీ కంపెనీ సీఈవోతో పాటు ఫ్యామిలీ మృతి

అగస్టిన్ ఎస్కోబార్ సహా ఆరుగురు వ్యక్తులతో కూడిన హెలికాప్టర్ హడ్సన్ నదిపై ఎగురుతుండగా, అది అకస్మాత్తుగా అదుపు తప్పి తిరగడం ప్రారంభించి, తలక్రిందులుగా నీటిలో కూలిపోయింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే మంటలు చెలరేగాయి, దీంతో విమానంలో ఉన్న ఆరుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. బాధితుల్లో ఎస్కోబార్, అతని భార్య, వారి ముగ్గురు పిల్లలు, హెలికాప్టర్ పైలట్ ఉన్నారు.

రెస్క్యూ బృందాలు అత్యవసర పరిస్థితికి వెంటనే స్పందించి, ప్రమాద స్థలానికి చేరుకోవడానికి పడవలను ఉపయోగించి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయి. హెలికాప్టర్ నదిలో తలక్రిందులుగా మునిగిపోయిందని, ప్రమాదానికి ముందు విమానంలోని కొంత భాగం గాల్లోనే విరిగిపోయిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.

JUST IN: 6 people are confirmed to be deceased in the Hudson River helicopter crash, according to the Associated Press.



The chopper's propeller was seen detached from the helicopter, spinning into the water.



According to a witness who spoke with NBC, the chopper blade just… pic.twitter.com/EMpWMJC9el