ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. న్యూజిలాండ్‌లో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన ఎంపీగా ఉన్నారు.. హనా రాహితి. ఆమె వయసు 22 సంవత్సరాలు. పార్లమెంట్‌లో వివాదాస్పద ట్రీటీ ప్రిన్సిపుల్స్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో ఆమె నిరసన చేపట్టారు.

ఈ బిల్లును రెండు ముక్కలుగా చించేశారు. ఆ తర్వాత మావోరి సంప్రదాయ నృత్యం చేశారు. గట్టిగా ఓ పాట పాడుతూ... డ్యాన్స్ చేస్తూ తన స్థానం నుంచి పోడియం దిశగా వస్తున్న వీడియో.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఒకటిన్నర నిమిషాల ఈ వీడియోను కెల్విన్ మోర్గాన్ అనే వ్యక్తి ట్వీట్ చేశారు.

