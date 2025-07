రన్ వేపై విమానం ల్యాండ్ అవుతుండగా అడ్డుగా మూడు జింకలు (video)

విమానం ఢీకొనడం వల్ల ల్యాండింగ్ గేర్‌కు నష్టం వాటిల్లింది, దీనితో అలాస్కా ఎయిర్‌లైన్స్ తనిఖీ, అవసరమైన మరమ్మతుల కోసం విమానాన్ని విమానాశ్రయంలో నిలిపివేసింది. ప్రయాణీకులకు, సిబ్బందికి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. కానీ విమానం ఢీకొనడంతో మూడు జింకలు చనిపోయాయి.

ప్రాథమిక నివేదికలు, వీడియో ఫుటేజ్‌ల ప్రకారం జింక అకస్మాత్తుగా కనిపించాయని, భద్రతకు రాజీ పడకుండా ప్రభావాన్ని నివారించడానికి పైలట్‌లకు ఎటువంటి ఆచరణీయ ఎంపికలు లేవని చెప్పారు.

An Alaska Airlines Boeing 737 hit a few deer while landing at Kodiak Airport pic.twitter.com/7cYX8aUTlQ