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Samsung సాల్వ్ ఫర్ టుమారో డిజైన్ థింకింగ్ వర్క్షాప్లు అస్సాం నుండి హైదరాబాద్ వరకు...
భారతదేశంలోని యువ ఆవిష్కర్తలు తమ చుట్టూ ఉన్న రోజువారీ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి సాంకేతికతను ఒక సాధనంగా చురుకుగా చూస్తున్నారు. అస్సాంలోని గోలాఘాట్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణపై పునరాలోచిస్తున్న 12వ తరగతి విద్యార్థి నుండి, హైదరాబాద్లోని గాంధీపేట్లో వినికిడి లోపం మరియు రహదారి సౌలభ్యం కోసం పరిష్కారాలను అన్వేషిస్తున్న పాఠశాల విద్యార్థుల వరకు ఇది కనిపిస్తోంది. సవాళ్లు స్థానికమైనవే అయినా, Samsung సాల్వ్ ఫర్ టుమారో ద్వారా వాటి ప్రభావం దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా 100 నగరాల్లో తన విస్తరణలో భాగంగా, శాంసంగ్ ఇండియా గోలాఘాట్లోని ఫుర్కాటింగ్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్లో మరియు హైదరాబాద్లోని చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (CBIT)లో తన ప్రతిష్టాత్మకమైన 'సాల్వ్ ఫర్ టుమారో డిజైన్ థింకింగ్ వర్క్షాప్లను' నిర్వహించింది. ఈ వర్క్షాప్ అస్సాంలో 74 మంది విద్యార్థులను, హైదరాబాద్లో 173 మంది విద్యార్థులను ఉత్తేజపరిచి, ఈ విభిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాల నుండి 247 మంది యువ ఆవిష్కర్తలను ఒకచోట చేర్చింది.
ఈ వర్క్షాప్లు, పాల్గొనేవారికి మానవ-కేంద్రీకృత ఆవిష్కరణల చట్రాన్ని పరిచయం చేశాయి. క్షేత్రస్థాయి సవాళ్లను గుర్తించడానికి, వినియోగదారుల అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, మరియు అర్థవంతమైన సామాజిక ప్రభావాన్ని చూపే సాంకేతికత-ఆధారిత పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన ఆచరణాత్మక సాధనాలను వారికి అందించాయి. ఈ కార్యక్రమం, మెరుగైన రేపటి కోసం ఏఐ (AI), ఆరోగ్యం & విద్య, పర్యావరణ సుస్థిరత, మరియు స్పోర్ట్-టెక్ అనే నాలుగు ప్రధాన రంగాలలో విస్తరించగల ఆవిష్కరణలకు మార్గదర్శకత్వం వహించడానికి యువతను ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఫుర్కాటింగ్ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్లో, 16 ఏళ్ల జాఫ్రెయిన్ రెహమాన్ ఈ కమ్యూనిటీ యొక్క వ్యర్థాల సమస్యకు డిజైన్ థింకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ను వర్తింపజేశాడు. "పారవేసే చోట వివిధ రకాల ప్లాస్టిక్లు కలిసిపోయినప్పుడు, వాటిని రీసైకిల్ చేయడం కష్టమవుతుంది," అని అతను చెప్పాడు. దీనిని పరిష్కరించడానికి, జాఫ్రెయిన్ సెన్సార్లు మరియు క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత మార్గదర్శక వ్యవస్థలతో అనుసంధానించబడిన స్మార్ట్ వేస్ట్ బిన్లను రూపొందించాడు. ఇవి వ్యర్థాలను మూలం వద్దనే సరిగ్గా వేరుచేసి, తద్వారా ల్యాండ్ఫిల్లు మరియు స్థానిక నీటి వనరులకు చేరే వ్యర్థాల పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హైదరాబాద్లోని CBITలో జరిగిన ఒక వర్క్షాప్, 14 ఏళ్ల A.K. అశ్రితను వినికిడి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశాలపై దృష్టి సారించేలా ప్రేరేపించింది. అదే బృందానికి చెందిన 13 ఏళ్ల విద్యార్థినులు T. నిత్య మరియు T. శ్రీలాస్య, దృష్టి లోపం ఉన్నవారు, వృద్ధులు మరియు కదలికల పరంగా పరిమితులు ఉన్నవారు ఎదుర్కొనే రోజువారీ సవాళ్లను పరిశీలించారు; అలాగే, రోడ్డు దాటడాన్ని మరింత సురక్షితంగా మరియు సులభతరం చేసేందుకు సాంకేతికత ఆధారిత పరిష్కారాలను అన్వేషించారు.
ఈ విద్యార్థులకు, ఈ వర్క్షాప్లు ఆవిష్కరణ కోసం ఒక క్రమబద్ధమైన మార్గాన్ని అందించాయి. ఇవి రోజువారీ పరిశీలనలను, స్థానిక అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు విస్తృత సామాజిక ప్రభావాన్ని సృష్టించే, విస్తరించదగిన పరిష్కారాలుగా మార్చాయి.
భారతదేశంలో శాంసంగ్ 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, ఈ సంవత్సరం 'సాల్వ్ ఫర్ టుమారో' కార్యక్రమాన్ని 100 నగరాలకు విస్తరించడం, మరియు ఇప్పటికే తన డిజైన్ థింకింగ్ వర్క్షాప్ల ద్వారా 2,500 మందికి పైగా విద్యార్థులను భాగస్వాములను చేయడం, యువత నేతృత్వంలోని ఆవిష్కరణలలో దాని నిరంతర పెట్టుబడిని, అలాగే ఆత్మనిర్భర్ భారత్, స్కిల్ ఇండియా, డిజిటల్ ఇండియా మరియు స్టార్టప్ ఇండియాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దాని నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
'Samsung రేపటి కోసం పరిష్కరించండి 2026' కోసం దరఖాస్తులు 2026 జూలై 3 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. విజేతలుగా నిలిచే మొదటి నాలుగు జట్లు ₹2 కోట్ల విలువైన ఇంక్యుబేషన్ గ్రాంట్లతో పాటు, FITT (IIT ఢిల్లీ) ద్వారా మెంటార్షిప్ మరియు ప్రోటోటైపింగ్ మద్దతును పొందుతాయి.
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