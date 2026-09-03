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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (13:40 IST)

భారతదేశంలో బిల్ పేమెంట్స్ సేవను ప్రారంభిస్తున్న వాట్సాప్

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Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (13:40 IST)
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మెటా మద్దతు ఉన్న మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వాట్సాప్, భారతదేశంలో బిల్ పేమెంట్స్ సేవను ప్రారంభిస్తున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ గృహ-యుటిలిటీ బిల్లులను నేరుగా కనుగొని, నిర్వహించుకుని, చెల్లించవచ్చు. ఈ ఫీచర్‌ను దశలవారీగా విడుదల చేస్తున్నామని, రాబోయే వారాల్లో ఇది ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
 
భారత్ కనెక్ట్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా పనిచేసే ఈ సేవ, విద్యుత్, గ్యాస్, నీరు, ఫాస్టాగ్, బీమా, క్రెడిట్ కార్డ్, రుణ చెల్లింపులతో సహా 30 కేటగిరీలలోని సుమారు 22,722 బిల్లుదారులకు యాక్సెస్ అందిస్తుంది. దీంతో పాటు, వాట్సాప్ హోమ్ స్క్రీన్ పైభాగంలో ఉన్న రూపాయి ఐకాన్‌ను ట్యాప్ చేయడం ద్వారా కూడా వినియోగదారులు బిల్ పేమెంట్స్ ఫీచర్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. 
 
వారు గడిచిన, రాబోయే చెల్లింపులను కూడా చూడవచ్చు, ఒకే ప్రొవైడర్ కింద బహుళ ఖాతాలను నిర్వహించవచ్చు. యూపీఐతో పాటు క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించి కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చునని తెలిపారు. 
 
లక్షలాది మంది భారతీయులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు దగ్గరగా ఉండటానికి, వ్యాపార సంస్థలతో మాట్లాడటానికి, పౌర సేవలను పొందడానికి, మెట్రో టిక్కెట్ల నుండి బీమా వరకు ప్రతిదీ కొనడానికి వాట్సాప్ ఇప్పటికే అత్యంత సులభమైన మార్గం.. ఇవన్నీ యాప్ నుండి బయటకు వెళ్లకుండానే చేయవచ్చునని మెటా ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, కంట్రీ హెడ్ అరుణ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.
 
బిల్లు చెల్లింపులతో, ప్రతి ఇంట్లో అత్యంత సాధారణమైన పనులలో ఒకటైన దీనికి తాము అదే సరళతను తీసుకువస్తున్నామన్నారు. వాట్సాప్‌లో బిల్లు చెల్లింపులను ఒక సందేశం పంపినంత సులభతరం చేయాలని కంపెనీ కోరుకుంటోందని ఆయన ఇంకా తెలిపారు.
 
గత జూన్‌లో సీఈఓ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్, క్రెడ్ వ్యవస్థాపకుడు కునాల్ షా వాట్సాప్ తదుపరి గ్లోబల్ సీఈఓగా మెటాలో చేరనున్నారని, ఈ టెక్ దిగ్గజం ఆ ఫిన్‌టెక్ కంపెనీలో సుమారు 900 మిలియన్లు పెట్టుబడి పెడుతోందని చెప్పిన తర్వాత ఈ ప్రారంభం జరిగింది.
 
జూన్ 2024లో జరిగిన 37 మిలియన్ల లావాదేవీలతో పోలిస్తే, జూన్ 2026లో వాట్సాప్ పే 150 మిలియన్ల లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసింది. ఇది నాలుగు రెట్లకు పైగా పెరిగింది. అయితే, యూపీఐ లావాదేవీల పరిమాణంలో దీని వాటా కూడా రెండేళ్ల క్రితం 0.27 శాతం నుండి జూన్ 2026లో సుమారు 0.7 శాతానికి పెరిగింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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