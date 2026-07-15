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ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు... ఇద్దరు మృతి
ఇటీవలికాలంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలోని బ్యాటరీలు పేలిపోతున్న సంఘటనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు భారీ అగ్నిప్రమాదానికి దారితీశాయి. ఫలితంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మృత్యువాతపడ్డారు.
ఎలక్ట్రికల్ బైక్లో చెలరేగిన మంటలు బహుళ అంతస్తుల భవనానికి వ్యాపించడంతో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. దాదాపు 100 మందికి పైగా నివాసితులను ఖాళీ చేయించి మంటలను అదుపు చేశారు. పొగతో ఊపిరాడక ఇద్దరు అనారోగ్యానికి గురికాగా.. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో మహిళ ఉన్నారు.
నోయిడాలోని సెక్టార్ 66లోని మముర గ్రామంలో ఓ భవనంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు నోయిడా సెంట్రల్ డీసీపీ వెల్లడించారు. ఈ మంటలు ఆ తర్వాత పెట్రోల్ వాహనాలకు అంటుకొని.. పై అంతస్తులకు వ్యాపించడంతో ప్రమాద తీవ్రత పెరిగిందని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సంబంధిత వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
వినాయక్ గారికి, V N ఆదిత్య ప్రారంభించిన కరుణామయ చిత్రం
చైతన్య శక్తి, స్వాతి శ్రీ జంటగా సంకాబత్తుల నాగేశ్వరరావు నిర్మించనున్న చిత్రం ‘కరుణామయ’.. ప్రముఖ దర్శకులు వి.వి. వినాయక్, వి.ఎన్ ఆదిత్యల చేతుల మీదుగా ఘనంగా ప్రారంభమైంది. బాబీ పిక్చర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ నెంబర్. 1గా ఈ సినిమాకి హర్షవర్దన్ పారెళ్ళ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఆరాధ్య హైందవి సమర్ఫణలో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో తెరకెక్కనున్న ఈ మూవీని ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 23న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాలు బుధవారం ఘనంగా జరిగాయి.
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యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసిన బండ్ల గణేశ్
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఒక రుణం వ్యవహారంలో యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్ వేశారు. వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ కింద ఇప్పటికే రూ.71.44 కోట్లతో కలిపి సుమారు రూ.129.02 కోట్లను బ్యాంక్ వసూలు చేసిందని ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. బకాయిలు తీరిపోయిన తర్వాత కూడా ఆస్తిని వేలం వేశారని పేర్కొన్నారు.
అంత:పురం తర్వాత వదలా చిత్రం బెస్ట్ ఫిల్మ్. గ్లింప్స్ : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
చరిత చిత్ర బ్యానర్ మీద కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ సంయుక్తంగా నర్మించిన చిత్రం ‘వదలా’. జగపతి బాబు, లయ, హృతిక శ్రీనివాస్ ప్రధాన పాత్రల్లో ఆకెళ్ల వి కృష్ణ ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీని జూలై 17న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23వ తేదీన 'జన నాయగన్' మూవీ రిలీజ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, కోలీవుడ్ అగ్ర హీరో విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయగన్ ఎట్టకేలకు ఈ నెల 23వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీంతో ఆయన అభిమానులు పట్టరాని సంతోషంలో మునిగిపోయారు. ‘జన నాయగన్’ చిత్రాన్ని జులై 23న విడుదల చేయనున్నట్లు ఓ టికెట్ బుకింగ్ యాప్ ప్రకటించింది. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విజయ్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.