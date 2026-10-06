130 ఏళ్ల వాతావరణ చరిత్రలో పూరీలో గరిష్టంగా 36.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత
వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఒడిశాలో ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్ వేడిమి తీవ్రతను తీరప్రాంత జిల్లాలు ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్నాయి. పూరీలో సోమవారం గరిష్టంగా 36.6 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఆ తీరప్రాంత పట్టణం 130 ఏళ్ల వాతావరణ చరిత్రలో అక్టోబర్లో నమోదైన రెండో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఇది.
Temperature
పారాదీప్, భువనేశ్వర్లలో కూడా వరుసగా 36.5 డిగ్రీల సెల్సియస్, 35.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ అసాధారణ అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. పూరీలో ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే 4.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎక్కువగా ఉండగా, పారాదీప్ మరియు భువనేశ్వర్లలో వరుసగా 4.3 డిగ్రీల సెల్సియస్, 3.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ వ్యత్యాసాలు నమోదయ్యాయి.
1896 నుండి ఉన్న వాతావరణ రికార్డుల ప్రకారం, పూరీలో అక్టోబర్ నెలలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 36.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ కాగా, సోమవారం నమోదైన ఉష్ణోగ్రత ఈ నెలలో రెండవ అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతగా నిలిచింది. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాలలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అకస్మాత్తుగా పెరిగాయి.
నైరుతి రుతుపవనాలు ఉపసంహరణ దశలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి, దీనివల్ల రుతుపవన ప్రవాహం క్రమంగా బలహీనపడుతోంది. ఆకాశంలో మేఘాల కదలిక తగ్గడంతో సూర్యతాపం పెరిగి, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి.
అధిక తేమ, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కలయిక కారణంగా ఒడిశా తీర ప్రాంతాల్లో వాతావరణం చాలా అసౌకర్యంగా మారింది. అయితే, రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ వేడితో పాటు అడపాదడపా వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.