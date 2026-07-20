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ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లతో సహా ముగ్గురు బాలికలు అదృశ్యం.. ఏమయ్యారు?
హైమాయత్నగర్లోని తమ ఇంటి నుండి ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లతో సహా ముగ్గురు బాలికలు సోమవారం అదృశ్యమయ్యారు. ఆ ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు, తమ బంధువు కూడా అయిన స్నేహితురాలితో కలిసి ఉదయం ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లారు. వారు చివరిసారిగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో కనిపించారు.
కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, దోమలగూడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, బాలికల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. వారిని గుర్తించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు వైర్లెస్ సందేశం పంపబడింది.
RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Varun Tej : కొరియన్ కనకరాజు పాట విడుదలకి భారీ జనసందోహం
శనివారం అనంతపురంలో, తెలుగు యాక్షన్ చిత్రం 'కొరియన్ కనకరాజు' బృందం హై-ఎనర్జీ ట్రాక్ 'రసా గుమ్మడి'ని అద్భుతమైన స్వాగతం మధ్య ఆవిష్కరించింది. సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో వరుణ్ తేజ్, దర్శకుడు మీర్లపాక గాంధీ, మరియు నిర్మాత రాజీవ్ రెడ్డి వేదికపైకి వచ్చారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగాలు, నినాదాలు, మరియు భారీ కటౌట్లు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి.
ధృవ్ విక్రమ్తో అనుపమ పరమేశ్వరన్ బ్రేకప్?
Niharika: తొమ్మిది కోట్ల బడ్జెట్, ఓటీటీ తిరస్కరణ, నెగెటివ్ టాక్.. వెరసి కమిటీ కుర్రోళ్లు కు జాతీయ అవార్డ్
అంతా కొత్తవారితో కమిటీ కుర్రోళ్లు అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు చాలామంది ధైర్యం చెప్పలేదు. నాగబాబు నీ ఇష్టం కథ బాగుంటే చేసేయ్ అన్నారు. బడ్జెట్ 9 కోట్లు అయింది. ఓటీటీ బిజినెన్ కాలేదు. పై నెగెటివ్ టాక్ స్ప్రెస్ అయింది. సినిమా థియేటర్ లో విడుదల చేయాలి. కానీ ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత సినిమా హిట్ టాక్.. ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డు రావడం.. వెరసి.. ఈ ఉదంతాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. చిత్ర టీమ్ ఆనందంతో కూడిన ఏడుపును వ్యక్తం చేస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు చిత్ర టీమ్.
Ambika Krishna :సినిమాల్లో తెలుగు భాష కనుమరుగవుతుందని వేదన చెందిన అంబికా కృష్ణ .ఎందుకని?
పేరుకు తెలుగు సినిమా దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ బులిటెన్ (కరపత్రం) రూపంలో వచ్చేవి ఆంగ్లంలోనే. ఇక సినిమా టైటిల్స్ కూడా అలాగే వుంటాయి. మరోవైపు పరబాషా సినిమాలు తెలుగులో డబ్బింగ్ అయినప్పుడు కూడా యాజ్ టీజ్ తమిళ, మలయాళం టైటిల్స్ ను తెలుగులో ప్రమోషన్ కు పి.ఆర్. టీమ్ వాడుతుంటారు. దీనిపై పలువురు సీనియర్లు ప్రశ్నించినా పట్టించుకునే వారు లేరు. అందుకు కారణం ఇప్పటి జెన్ జీ బ్యాచ్ కు తెలుగు టైటిల్స్ తెలివనీ, దర్శక నిర్మాతలు తమకు ఓవర్ సీస్ లో బిజినెన్ కోసం అలా పెట్టాల్సి వచ్చిందనీ గతంలోనే దిల్ రాజు వంటివారు వ్యాఖ్యానించారు కూడా.