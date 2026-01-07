iBomma Ravi: ఐబొమ్మ రవికి నాంపల్లి కోర్టులో పెద్ద ఎదురుదెబ్బ
ఐబొమ్మ రవికి నాంపల్లి కోర్టులో పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఐదు కేసులకు సంబంధించి అతని బెయిల్ పిటిషన్లను కోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ కేసులలో ఉపశమనం కోరుతూ రవి కోర్టును ఆశ్రయించాడు. విచారణ సందర్భంగా, ఈ కేసులు ఇంకా దర్యాప్తులో ఉన్నాయని పోలీసులు కోర్టుకు తెలిపారు. బెయిల్ మంజూరు చేస్తే దర్యాప్తుకు ఆటంకం కలుగుతుందని వారు వాదించారు.
రవికి విదేశీ పౌరసత్వం ఉందని, విడుదల చేస్తే అతను పారిపోయే అవకాశం ఉందని కూడా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, కోర్టు ఐబొమ్మ రవికి బెయిల్ నిరాకరించింది. ఈ దశలో బెయిల్ మంజూరు చేస్తే, అతను దేశం విడిచి పారిపోయి, న్యాయ ప్రక్రియ నుండి తప్పించుకునే ప్రమాదం ఉందని ప్రాసిక్యూషన్ చెప్పింది. అంతకుముందు, తనను అరెస్టు చేయాలని రవి పోలీసులకు బహిరంగంగా సవాలు విసిరారు.
దీనిపై స్పందించిన పోలీసులు, కొన్ని రోజుల్లోనే హైదరాబాద్లో అతడిని పట్టుకుని అరెస్టు చేశారు. చట్టాన్ని అమలు చేసే ఏజెన్సీల నిరంతర నిఘా తర్వాత అతని అరెస్ట్ జరిగింది. తాను పైరసీని ఆపివేసి, రెస్టారెంట్ నడపడానికి కరేబియన్ దీవులకు వెళ్తానని రవి తర్వాత పేర్కొన్నారు.
ఐబొమ్మ ప్లాట్ఫామ్లో హిట్ 3 సినిమా విడుదల ముందే లీక్ అయిన తర్వాత టాలీవుడ్ నుండి వచ్చిన ఒత్తిడితో రవిపై తీవ్ర నిఘా పెట్టారు. ఆ తర్వాత వెంటనే పోలీసులు అతడిని నిఘాలో ఉంచి అరెస్టు చేశారు.