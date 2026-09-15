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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (22:15 IST)

కొబ్బరి చిప్పల సేకరణకు టెండర్లు.. ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ.. ఏం జరిగింది?

Coconut Shell Tender
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (22:15 IST)
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Coconut Shell Tender
నంద్యాల జిల్లాలోని చారిత్రక కొలనుభారతి ఆలయంలో కొబ్బరి చిప్పల సేకరణకు సంబంధించిన టెండర్ విషయంలో తలెత్తిన వివాదం రెండు వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. దీనివల్ల శ్రీశైలం దేవస్థానం టెండర్ ప్రక్రియను వాయిదా వేసింది. నల్లమల అడవుల్లో ఉన్న కొలనుభారతి ఆలయం శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతోంది. కొలను భారతి అమ్మవారి సమక్షంలో సంప్రదాయ అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకునేందుకు ఏటా వేలాది మంది తల్లిదండ్రులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. 
 
ఇటీవలి కాలంలో ఈ ఆలయం ఒక ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా, పర్యాటక కేంద్రంగా కూడా గుర్తింపు పొందింది. శ్రీశైలం దేవస్థానం, ఆలయ సందర్శనార్థం భక్తులు వదిలివెళ్లే కొబ్బరి చిప్పలను సేకరించేందుకు టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఈ కాంట్రాక్టును దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన రెండు వర్గాలు ఆలయ ప్రాంగణంలోనే గొడవపడి, ఘర్షణకు దిగినట్లు సమాచారం. దీంతో అధికారులు టెండర్ ప్రక్రియను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ఘర్షణ ఆలయానికి వచ్చే యాత్రికులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని భక్తుడు వై. మనోరంజన్ రెడ్డి అన్నారు. “ప్రజలు విశ్వాసంతో, భక్తితో ఈ పవిత్ర స్థలానికి వస్తారు. ఒక టెండర్ కోసం వర్గాలు కొట్టుకోవడం చూడటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రాజకీయ వివాదాలు మతపరమైన ప్రదేశాలకు కూడా చేరడం దురదృష్టకరమని మనోరంజన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. 
 
శ్రీశైలం దేవస్థానం ఈ శతాబ్దాల నాటి ఆలయ బాధ్యతలను స్వీకరించి, ప్రత్యేక నిధులతో దీనిని అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత దీనికి విస్తృత గుర్తింపు లభించింది. సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా దీని ప్రాచుర్యం పెరగడంతో, రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి భక్తులు ఇక్కడికి తరలివస్తున్నారు. ఒక వివాదం కారణంగా టెండర్ ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు శ్రీశైలం దేవస్థానం చైర్మన్ పి. రమేష్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ విషయంపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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