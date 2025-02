Delhi Election Trends: బీజేపీ విజయం ఖాయం.. రాహుల్ గాంధీకి అభినందనలు - కేటీఆర్ సెటైర్లు (video)

ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. బీజేపీకి విజయం ఖాయమని ఫలితాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీపై విమర్శలు గుప్పించారు.

మరోసారి బీజేపీ విజయాన్ని నిర్ధారించినందుకు రాహుల్ గాంధీకి అభినందనలు అని 2024 మీడియా ఇంటర్వ్యూ నుండి ఒక వీడియోను జత చేస్తూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో, కేటీఆర్ భారతదేశంలో మోదీకి అత్యంత నమ్మకమైన కార్యకర్త ఎవరైనా ఉంటే, అది రాహుల్ గాంధీయేనని పేర్కొంటూ కనిపిస్తున్నారు.

రాహుల్ గాంధీ మోదీని, బీజేపీని ఆపలేరని తాను గతంలో చెప్పానని క్యాప్షన్‌తో వీడియోను షేర్ చేస్తూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ప్రస్తుత ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకారం, బీజేపీ 42 నియోజకవర్గాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా, అధికార ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) 27 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.

ప్రారంభంలో, బద్లి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉంది, కానీ అప్పటి నుండి అది వెనుకబడిపోయింది. ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క సీటు అయినా వస్తుందా లేదా అనే దానిపై కాంగ్రెస్‌లో అనిశ్చితి పెరుగుతోంది.

Congrats to Rahul Gandhi for winning the election for BJP, yet again!



Well done ???? https://t.co/79Xbdm7ktw