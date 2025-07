Leopard: గోల్కొండ వద్ద పులి.. రోడ్డు దాటుతూ కనిపించింది.. (video)

గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మిలిటరీ ప్రాంతంలో రోడ్డు దాటుతున్నట్లు పెద్ద పిల్లి కనిపించింది. ఈ కదలిక తెల్లవారుజామున 3.30 గంటల ప్రాంతంలో సిసిటివి కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. పోలీసులు అటవీ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు.

ఇబ్రహీం బాగ్ ప్రాంతంలోని చారిత్రాత్మక స్మారక చిహ్నం అయిన తారామతి బరాదరి వెనుక ఉన్న మూసి నది వైపు చిరుతపులి వెళ్లినట్లు భావిస్తున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ ప్రాంతంలో అనేక నివాస ప్రాంతాలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు ఉన్నాయి.

జూలై 21న గ్రేహౌండ్స్ విశాలమైన క్యాంపస్‌లోని మంచిరేవుల గ్రామంలో కనిపించిన అదే చిరుతపులి ఇదేనని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పెద్ద పిల్లిని గుర్తించిన పోలీసు సిబ్బంది అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించారు. నర్సింగిలో కూడా అదే చిరుతపులి కనిపించిందని భావిస్తున్నారు. ఇది నివాసితులలో భయాందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.

గ్రేహౌండ్స్ క్యాంపస్‌లోని వివిధ ప్రదేశాలలో అటవీ అధికారులు ట్రాప్ కెమెరాలు, బోనులను ఏర్పాటు చేశారు. కానీ చిరుతపులి చిక్కుకోకుండా ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి, పక్కనే ఉన్న ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జూలై నెలలో నగర శివార్లలో కనీసం నాలుగు చిరుతపులి కనిపించిన సంఘటనలు నమోదయ్యాయి.

ఈ నెల ప్రారంభంలో, రావిర్యాల్‌లోని డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ సౌకర్యం లోపల రెండు చిరుతపులి కనిపించిన సంఘటనలు నమోదయ్యాయి.





చిరుతపులి ఉనికిని నిర్ధారించడానికి అటవీ అధికారులు తక్షణ చర్యలు ప్రారంభించినప్పటికీ, వారికి ఎటువంటి జాడ కనిపించలేదు. కెమెరా ట్రాప్‌లు కూడా ఎటువంటి చిత్రాలను బంధించలేదు. కాగా గత సంవత్సరం మేలో, నగర శివార్లలోని శంషాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రాంగణంలో కనిపించిన చిరుతపులిని అటవీ శాఖ పట్టుకుంది.

