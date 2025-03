Bhadrachalam: భద్రాచలంలో ఆరు అంతస్థుల భవనం కుప్పకూలింది: శిథిలాల కింద ఎంతమంది? (video)

ఇప్పటికే ఉన్న పాత నిర్మాణంపై నాలుగు అదనపు అంతస్థులు నిర్మిస్తున్న సమయంలో కూలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రస్ట్ కింద సేకరించిన నిధుల ద్వారా భవనం నిర్మిస్తున్నట్లు సమాచారం. నిర్మాణ లోపాలు కూలిపోవడానికి దారితీశాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం సంఘటన స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పోలీసు, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ శాఖల సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

#Telangana :



An under-construction six-storey building collapsed in #Bhadrachalam town, in Bhadradri Kothagudem, 3-6 labourers are feared trapped under the rubble, after the #BuildingCollapsed on Wednesday.



Police and other rescue teams are at the spot and launched the Rescue…