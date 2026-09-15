  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Rowdy Sheeter Nayeem Murdered In Nagole
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (11:22 IST)

నాగోలులో రౌడీషీటర్ నయీమ్‌ హత్య

murder
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (11:22 IST)
google-news
నాగోలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బండ్లగూడలో సోమవారం రాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిని హత్య చేశారు. మృతుడిని భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా ఎల్లందు ప్రాంతానికి చెందిన రౌడీషీటర్ నయీమ్‌గా గుర్తించారు. 
 
ఒక ముఠా నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో అతను నాగోలు సమీపంలోని సుప్రీం వైన్స్‌లోకి వెళ్లగా, ఆ ముఠా సభ్యులు అతన్ని వెంబడించి కత్తులతో పొడిచి చంపినట్లు సమాచారం. ఈ హత్యకు గల అసలు కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
 
నిందితులను గుర్తించేందుకు, ఘటన జరిగిన తీరును తెలుసుకునేందుకు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, పాత కక్షలే ఈ హత్యకు కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఏపీలో రాబోయే రెండు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు..

Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంస

Ramyakrishna :ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే.. అంటూ మంచు మనోజ్ ప్రశంససీనియర్ నటి రమ్యక్రిష్ణ తో కలిసి నటించడం అంటే తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానంటూ మంచు మనోజ్ తన మనసులోని మాటను ఆవిష్కరించారు. నేడు ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన సోషల్ మీడియాలో డేవిడ్ రెడ్డి సినిమాలో ఆమె లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఒక్క చూపు... ఆ ఫ్రేమ్ అంతా ఆమెదే అంటూ ఆమె తీక్షమైన లుక్ గురించి వ్యాఖ్యానించారు.

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photos

Samantha Ruth Prabhu: శ్రీచక్ర యంత్రంతో సమంత సీమంతం Photosటాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన భర్త రాజ్ నిడిమోరుతో కలిసి జరుపుకున్న సంప్రదాయ సీమంతం వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. కాబోయే తల్లి అయిన సమంత శ్రీ చక్ర యంత్రంతో పవిత్ర కేంద్రంలో కూర్చుని జరుపుకునే ఆచారాన్ని ఆమె వివరంగా వివరించారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలోని వివిధ దశలకు ఆ యంత్రంలోని తొమ్మిది ఆవరణలు ప్రతీకలని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆ యంత్రం మధ్యలో ఉండే బిందువు సృష్టికి మూలాధారానికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. సమంత ఈ పురాతన ఆచారాల పట్ల తన గాఢమైన గౌరవాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Dr. Rajendra Prasad: అందరి కథ. క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్టిస్టులూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు : డా. రాజేంద్రప్రసాద్

Dr. Rajendra Prasad: అందరి కథ. క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్టిస్టులూ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు : డా. రాజేంద్రప్రసాద్డా. రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణిచందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ప్రధాన పాత్రల్లో మహేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో… అలా మొదలైంది’. ఈ సినిమాని మహేష్ చంద్ర సినిమా టీమ్, ఎవర్ గ్రీన్ ఎపిక్ సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదారి కిట్టయ్య) నిర్మించారు. ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్ సెప్టెంబర్ 18న విడుదల చేయనుంది. ఈ క్రమంలో సుమన్ చిత్ర టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.

Rukmini Vasanth: లేడీ ఓరియెంట్ కథతో మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ చిత్రం మంగళ గౌరీ

Rukmini Vasanth: లేడీ ఓరియెంట్ కథతో మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ చిత్రం మంగళ గౌరీమాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ కాంబినేషన్ లో మంగళ గౌరీ చిత్రం రూపొందుతోంది.ఇందుకు సంభందించిన వివరాలను వినాయకచవితినాడు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. 'గౌరీ గణేశ హబ్బ' శుభాకాంక్షలతో విడుదలైన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌లో, రుక్మిణి తన తొలి పోలీస్ పాత్రలో తెల్లటి స్కూటర్‌పై గంభీరమైన ముఖంతో కూర్చొని ఉండగా, మాలాశ్రీ ఆమె పక్కన నీలిరంగు డ్రెస్, నారింజ రంగు స్కార్ఫ్‌తో నిలబడి ఉంది.

Mani Sharma :క్రేజీ చిత్రం లీసా లోకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఎంట్రీ

Mani Sharma :క్రేజీ చిత్రం లీసా లోకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ ఎంట్రీనటి అనన్య నాగళ్ళ కథానాయికగా నటిస్తున్న లీసా చిత్ర స్క్రిప్ట్, కాన్సెప్ట్ విన్న వెంటనే మణిశర్మ పూర్తి ఇంప్రెస్ అయ్యారు. కథలోని సరికొత్త వినూత్నతను మెచ్చి, స్వయంగా పాటలను మరింత ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను తీసుకుంటూ ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా వ్యవహరించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. మణిశర్మ గారి అద్భుతమైన స్వరాలు, నేపథ్య సంగీతం 'లీసా' చిత్రాన్ని మరో ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.