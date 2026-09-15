నాగోలులో రౌడీషీటర్ నయీమ్ హత్య
నాగోలు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బండ్లగూడలో సోమవారం రాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిని హత్య చేశారు. మృతుడిని భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా ఎల్లందు ప్రాంతానికి చెందిన రౌడీషీటర్ నయీమ్గా గుర్తించారు.
ఒక ముఠా నుండి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో అతను నాగోలు సమీపంలోని సుప్రీం వైన్స్లోకి వెళ్లగా, ఆ ముఠా సభ్యులు అతన్ని వెంబడించి కత్తులతో పొడిచి చంపినట్లు సమాచారం. ఈ హత్యకు గల అసలు కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
నిందితులను గుర్తించేందుకు, ఘటన జరిగిన తీరును తెలుసుకునేందుకు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, పాత కక్షలే ఈ హత్యకు కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.