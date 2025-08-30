Telangana: తెలంగాణ అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం
తెలంగాణ అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ వర్షాకాల సమావేశాలు శనివారం ప్రారంభమయ్యాయి. కౌన్సిల్ చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీలను సభకు పరిచయం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ మరణంపై ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, గోపీనాథ్ 1985-1992 వరకు తెలుగు యువత అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన చురుకైన నాయకుడు అని, అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్.టి. రామారావుతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కొనసాగించారని రేవంత్ అన్నారు. గోపీనాథ్ యువనాయకుడిగా, ప్రజా ప్రతినిధిగా, సినీ నిర్మాతగా కూడా రాణించారన్నారు
"ఆయన నాకు మంచి స్నేహితుడు కూడా" అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కౌన్సిల్లో, దాని మాజీ సభ్యులు రత్నాకర్, రంగారెడ్డి మృతిపై సంతాప తీర్మానాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టారు. సంతాప తీర్మానాల తర్వాత, ఉభయ సభలు వాయిదా పడ్డాయి. తరువాత, వర్షాకాల సమావేశాల వ్యవధిని నిర్ణయించడానికి వ్యాపార సలహా కమిటీ (బిఎసి) సమావేశాలు జరుగుతాయి.