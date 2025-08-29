గోదావరి నదికి చేరుతున్న వరద నీరు.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరిక
తూర్పు గోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరంలోని సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి నదిలో వరద నీరు 6.59 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరుకుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) శుక్రవారం తెలిపింది. తెలంగాణలోని భద్రాచలం వద్ద నదిలో నీటి మట్టం 35.3 అడుగులకు చేరుకుందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.
"దవళేశ్వరం (సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ) వద్ద 6.59 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోలు, అవుట్ఫ్లోలు గోదావరి నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోంది" అని ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు. కూనవరం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం 17.06 మీటర్లకు, పోలవరం వద్ద 11.45 మీటర్లకు పెరిగిందని ఆయన అన్నారు.
ఇంతలో, విజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదికి మొదటి స్థాయి హెచ్చరికను ఉపసంహరించుకున్నట్లు జైన్ గమనించారు. శుక్రవారం ఉదయం నాటికి వరద నీటి ఇన్ఫ్లోలు, అవుట్ఫ్లోలు 3.94 లక్షల క్యూసెక్కులు. శ్రీశైలం డ్యామ్ వద్ద, ఇన్ఫ్లో 2.95 లక్షల క్యూసెక్కులు, అవుట్ఫ్లో 3.37 లక్షల క్యూసెక్కులు, ఆ తర్వాత నాగార్జునసాగర్ వద్ద 2.52 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 2.47 లక్షల క్యూసెక్కుల అవుట్ఫ్లో, పులిచింతల ప్రాజెక్టు వద్ద 2.29 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 2.1 లక్షల క్యూసెక్కుల అవుట్ఫ్లో ఉందని చెప్పారు.
వినాయక చతుర్థి పండుగ జరుపుకునేవారు విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సూచించారు. ఇంకా, గోదావరి, కృష్ణ నదుల పరివాహక ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.