దొంగలను తరిమికొట్టిన తల్లీ-కూతుళ్లను సత్కరించిన కిషన్ రెడ్డి

బేగంపేటలోని ఓ ఇంటిపై గురువారం గుర్తుతెలియని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆయుధాలతో దాడి చేశారు. తల్లీకూతుళ్లకు, దొంగలకు మధ్య జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి నెటిజన్ల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది.

మరోవైపు రసూల్‌పురాలోని తమ ఇంటిలోకి చొరబడిన సాయుధ దొంగలను ఎదిరించి పోరాడిన తల్లీకూతుళ్లను తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు జి కిషన్ రెడ్డి సత్కరించి, భారత ప్రభుత్వం నుండి ప్రశంసా పత్రాన్ని అందజేశారు.

