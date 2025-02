ప్రేమించలేదని మైనారిటీ యువతిపై పెట్రోల్ పోశాడు.. చెంపదెబ్బ కొట్టాడు.. (video)

ఆ వీడియోలో ముగ్గురిలో ఒక పురుషుడు, ఇద్దరు బురఖా ధరించిన మహిళలు రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ వ్యక్తి వారిలో ఇద్దరితో సంభాషణలో పాల్గొంటూ కనిపించాడు. అతను ఆ మహిళల్లో ఒకరిని ఆమె తనను ఎందుకు ప్రేమించడం లేదని ప్రశ్నించాడని తెలుస్తోంది.

జర్నలిస్ట్ సూర్యారెడ్డి చేసిన ఎక్స్ పోస్ట్ ప్రకారం, ఆమె అతడి ప్రేమను తిరస్కరించడంతో, ఆ ప్రేమికుడు పెట్రోల్ పోసి, బహిరంగంగా ఆమెను సజీవ దహనం చేస్తానని బెదిరించాడు. అయితే స్థానికులు కలగజేసుకుని నిందితుడిపై దాడి చేశాడు.

#Telangana : #Stalker



Shocking, a man poured petrol on a woman at the road side and reportedly threatened to sets self, woman on fire, as she had rejected his advances, at NGOs Colony in Huzurnagar of Suryapet district on Monday, February 10, caught on CCTV



