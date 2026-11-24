రేవంత్ రెడ్డి కోటి ఓట్లు, కోమటి రెడ్డి 100 స్థానాల మార్క్.. ఏది కలిసొస్తుంది?
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎన్నికల అంచనాల విషయంలో ఏమాత్రం తక్కువకు పరిమితం కావాలని అనుకుంటున్నట్లు లేరు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాబోయే ఎన్నికల్లో కోటి ఓట్లు, 90 అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలవాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నారు. తాజాగా, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఈ లక్ష్యాన్ని మరింత పెంచారు. తాను ప్రతిపాదించిన వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తే కాంగ్రెస్ 100కు పైగా స్థానాలను గెలుచుకోగలదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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ఈ పరిస్థితిని చూస్తుంటే, పార్టీ చేపట్టిన రాజకీయ ప్రచారం కంటే, దాని ఎన్నికల లక్ష్యాలే వేగంగా పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గాంధీ భవన్లో పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బి.ఎం. సందీప్తో సమావేశమైన అనంతరం మాట్లాడిన కోమటిరెడ్డి, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనే కాంగ్రెస్ కనీసం 90 స్థానాలను గెలుచుకోగలదని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ తన ప్రణాళికను అనుసరిస్తే, ఈ సంఖ్య 100 దాటే అవకాశం ఉందని ఆయన నమ్ముతున్నారు.
అలాగే, పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేయాలని, సుదీర్ఘకాలంగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలకు నామినేటెడ్ పదవులను ఇచ్చి వారిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన చెప్పారు. ఈ ఆత్మవిశ్వాసం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోదగ్గదే. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 64 స్థానాలను గెలుచుకుని అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నాయకులు మరో 26 స్థానాలను అదనంగా సాధించి 90 స్థానాల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని, అంతేకాదు 100కు పైగా స్థానాలను గెలుచుకోవాలని మాట్లాడుతున్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన కోటి ఓట్లు అనే నినాదం పార్టీ నాయకుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దానికి తోడు కోమటిరెడ్డి మరో ప్రతిష్టాత్మక సంఖ్యను చర్చలోకి తెచ్చారు. మరోవైపు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల విషయంలో, ముఖ్యంగా రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో జాప్యం జరుగుతోందని కోమటిరెడ్డి బీజేపీని విమర్శించారు. ఇటువంటి విమర్శలు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి కాంగ్రెస్కు ఉపయోగపడవచ్చు.
కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తాను ఇచ్చిన హామీలు, వాటి అమలు విషయంలో ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తన ఎన్నికల లెక్కలను సిద్ధం చేసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి కోటి ఓట్లు, 90 స్థానాలను ఆశిస్తుండగా, కోమటిరెడ్డి 100కు పైగా స్థానాలు సాధ్యమేనని నమ్ముతున్నారు. ఈ అంకెలు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ, అంతిమ నిర్ణయం మాత్రం ఓటర్లదే.
కాంగ్రెస్ నాయకులు తమకు ఎన్ని స్థానాలు కావాలో ఇప్పటికే నిర్ణయించుకుని ఉండవచ్చు, కానీ ఓటర్లు మాత్రం వారి ఈ లెక్కలకు ఇంకా అంగీకరించలేదు.