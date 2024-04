బీజేపీ నేత మాధవి లతకు కరచాలనం, ఆలింగనం- ASI సస్పెండ్

సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రాంతంలో బీజేపీ నాయకుడు ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు విధుల్లో వున్న పోలీస్ ఆఫసర్ ఇలా చేయడం ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించినట్లు అవుతుంది. దీంతో ఆ పోలీసు అధికారిని పోలీసు కమిషనర్ సస్పెండ్ చేశారు.

ఇకపోతే... మాధవి లత గత వారం రామ నవమి నాడు చేపట్టిన ఊరేగింపులో మసీదుపై బాణం విసిరినట్లు రెచ్చగొట్టే సంజ్ఞ చేయడం కలకలం రేపింది. ఆమె రెచ్చగొట్టే సంజ్ఞ ద్వారా ఒక సమాజంలోని మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసినందుకు పోలీసులు ఆమెపై కేసు నమోదు చేశారు.

షేక్ ఇమ్రాన్ అనే వ్యక్తి ఫిర్యాదు మేరకు ఆమెపై బేగంబజార్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. ఆమెపై సెక్షన్ 295-A, ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలోని 125 కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.

Woman ASI of Saidabad police station suspended for shaking hand and hugging #BJP Candidate #MadhaviLatha on duty during her campaign in #Saidabad, #Hyderabad, #Telangana.#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/jDdF83CFH3