Actress Raveena Ravi: ఇన్స్టాలో మూడేళ్లుగా వేధిస్తున్నారు... నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు..
లవ్ టుడే, మామన్నన్, ప్రముఖ తమిళ, మలయాళ చిత్రాలలో పలు గుర్తుండిపోయే పాత్రలు పోషించిన డబ్బింగ్ కళాకారిణి, నటి రవీనా రవి, తనను, తన కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను మూడేళ్లుగా వేధిస్తున్న వ్యక్తుల నుండి రక్షణ కల్పించాలంటూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అధికారులకు ఒక పోస్ట్ రాశారు.
తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఇద్దరు వ్యక్తుల చిత్రాలను, వారే రాశారని ఆరోపించబడుతున్న కొన్ని పోస్ట్లతో పాటు పంచుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. మూడేళ్లుగా మమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఒక స్టాకర్ నుండి నా కుటుంబాన్ని, నా స్నేహితులను, నన్ను నేను రక్షించుకోవడానికి ఈ పోస్ట్ చేస్తున్నాను.
ఆమె ఇంకా ఆరోపిస్తూ, పోలీసు ఫిర్యాదులు, హెచ్చరికలతో ఇది ఆగిపోతుందని ఆశించి నేను మౌనంగా ఉన్నాను.
దురదృష్టవశాత్తు, సబరీష్ అనే వ్యక్తి, అతని కవల సోదరుడు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, నా స్నేహితులను వేధించడం కొనసాగిస్తున్నారు. వారు సందేశాలు, వ్యాఖ్యలలో అసహ్యకరమైన భాషను ఉపయోగిస్తున్నారు. నన్ను మాత్రమే కాకుండా నాకు దగ్గరగా ఉన్నవారిని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు.
నా వల్ల ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చిన నా స్నేహితులకు, కుటుంబ సభ్యులకు నేను మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నాను. మేము చట్టపరమైన మార్గాలను ప్రయత్నించాము, కానీ వేధింపులు ఆగలేదు.." అంటూ పేర్కొన్నారు.