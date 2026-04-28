Shruti Haasan: రామ్ చరణ్.. పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ లుక్ ?
రామ్ చరణ్ పెద్ది చిత్రం 2026 జూన్ 25న విడుదల కానుంది. ముందు రోజే ప్రత్యేక ప్రదర్శనలకు యు.ఎస్.లోనూ వేయనున్నట్లు చెర్రి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తున్నారు. మరోవైపు రామ్ చరణ్ సరసన పెద్ది లో శ్రుతిహాసన్ ఐటెంసాంగ్ చేస్తున్న విషయం విదితమే. ఇటీవలే సాంగ్ చిత్రీకరణ మొదలైంది. అయితే తాజాగా ఆమె లుక్ లీక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన శ్రుతి లుక్ బయటకు వచ్చింది.
పెద్ది సెట్స్ లో భద్రత పెద్దగా లేదా, కావాలనే ఇలా విడుదల చేశారా అనేది నెటిజ్లు టాక్ గా మారింది. ఈ సినిమాకి ఏ ఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు అలాగే వృద్ది సినిమాస్ నిర్మాణంలో రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్, శివరాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు తదితరులు నటించారు.
భారతీయ ఆట కుస్తీ ద్వారా తన సమాజ గౌరవాన్ని కాపాడుకునే ఒక ఉత్సాహవంతుడైన గ్రామస్థుడి కథ ఇది. ఏ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచిన 'రై రై రా రా' వంటి జానపద గీతాలు ఈ చిత్రానికి మరింత వన్నె తెచ్చాయి. చరణ్ రఫ్ పెహల్వాన్ లుక్లోని ఫస్ట్-లుక్ గ్లింప్స్లపై అభిమానులు సుకుమార్తో అతని తదుపరి ప్రాజెక్ట్పై కూడా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు.