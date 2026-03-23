ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కూడా కలిసిరాలేదు.. బాలీవుడ్ వైపు మళ్లిన శ్రీలీల
శ్రీలీల ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ పరుగుకు గడ్డుకాలం ఎదురైంది. ఆమె ఆశించిన గుర్తింపును 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' అందించడంలో విఫలమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సరసన నటించిన ఈ పోలీస్ డ్రామాలో ఆమె కథానాయికగా నటించినప్పటికీ, ఆమె పాత్రకు పరిమితమైన పరిధి ఉండటంతో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఆమె మరోసారి చిన్నరోల్ చేయడంతో అంత గుర్తింపు ఆమెకు లభించలేదనే చెప్పాలి.
ఆమె తమిళ తొలి చిత్రం 'పరాశక్తి' కూడా ఆకట్టుకోలేదు. దీంతో ఉస్తాద్ తప్పకుండా హిట్ అవుతుందని ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వస్తుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ కనిపించిన కాసేపు ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకట్టుకున్నా.. ఆ రోల్ నిడివి మాత్రం చిత్రంలో తక్కువగానే కనిపించింది. శ్రీలీల మొదట పెళ్లి సందడి, ధమాకా చిత్రాలతో తన ఎనర్జీ, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నృత్య నైపుణ్యాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ ఊపు త్వరలోనే ఆమెకు పెద్ద అవకాశాలు తెచ్చిపెట్టింది. వాటిలో మహేష్ బాబు నటించిన గుంటూరు కారం, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి స్టార్లతో ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ చిత్రాలు అంచనాలను పూర్తిగా అందుకోలేకపోయాయి, ఇది ఆమె ఇటీవలి ట్రాక్ రికార్డ్ను ప్రభావితం చేసింది. ఈ దశలో, శ్రీలీల తన కెరీర్ను గాడిలో పెట్టేందుకు బాలీవుడ్ వైపు వెళ్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఆమె ప్రస్తుతం కార్తీక్ ఆర్యన్తో కలిసి తన బాలీవుడ్ అరంగేట్రం కోసం పనిచేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఆమె చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. పరిశ్రమలో బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలనే లక్ష్యంతో, ఈ నటి హిందీ ప్రేక్షకులకు అనుగుణంగా తన పంథాను మార్చుకుంటున్నట్లు సమాచారం.