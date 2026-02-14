రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్
తమన్నా భాటియా ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో వరుస ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. స్పెషల్ డ్యాన్స్ నంబర్ల నుండి వెబ్ డ్రామా వరకు, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్రల నుండి కీలక పాత్రల వరకు, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆమెకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీ అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన రాగిణి 3లో తమన్నా నటించనుంది. ఈ చిత్రం 2011లో రాగిణి ఎంఎంఎస్తో ప్రారంభమై 2014లో సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రాగిణి ఎంఎంఎస్2తో కొనసాగిన ప్రసిద్ధ హర్రర్ ఫ్రాంచైజీలో తదుపరి చాప్టర్ తెరకెక్కుతోంది.
ఈ ఫ్రాంచైజీ మూడవ భాగంలో, తమన్నా నటించడం సిరీస్కు కొత్త శక్తిని తెస్తుంది. ఆసక్తికరంగా, ఆమె అమీర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సరసన నటించనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధిలో ఉంది. ఈ వెర్షన్ ప్రేక్షకులను భారీ స్థాయిలో ఆకర్షించగలదని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్వసిస్తున్నాయి.