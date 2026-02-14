శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (11:28 IST)

రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్

tamannah
తమన్నా భాటియా ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో వరుస ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. స్పెషల్ డ్యాన్స్ నంబర్ల నుండి వెబ్ డ్రామా వరకు, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్రల నుండి కీలక పాత్రల వరకు, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆమెకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీ అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకుంది. 
 
ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన రాగిణి 3లో తమన్నా నటించనుంది. ఈ చిత్రం 2011లో రాగిణి ఎంఎంఎస్‌తో ప్రారంభమై 2014లో సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రాగిణి ఎంఎంఎస్‌2తో కొనసాగిన ప్రసిద్ధ హర్రర్ ఫ్రాంచైజీలో తదుపరి చాప్టర్‌ తెరకెక్కుతోంది. 
 
ఈ ఫ్రాంచైజీ మూడవ భాగంలో, తమన్నా నటించడం సిరీస్‌కు కొత్త శక్తిని తెస్తుంది. ఆసక్తికరంగా, ఆమె అమీర్ ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సరసన నటించనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధిలో ఉంది. ఈ వెర్షన్ ప్రేక్షకులను భారీ స్థాయిలో ఆకర్షించగలదని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్వసిస్తున్నాయి.

Telangana RTC: టీజీఎస్సార్టీసీ రెట్రోఫిట్‌మెంట్ వ్యూహం.. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా డీజిల్ బస్సులు

Telangana RTC: టీజీఎస్సార్టీసీ రెట్రోఫిట్‌మెంట్ వ్యూహం.. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా డీజిల్ బస్సులుటీజీఎస్సార్టీసీ ఒక వినూత్న రెట్రోఫిట్‌మెంట్ వ్యూహాన్ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చడం ఇందులో భాగం. దీనితో, టీజీఎస్సార్టీసీ దేశంలోనే ఎలక్ట్రిక్ బస్సు రెట్రోఫిట్‌మెంట్ కార్యకలాపాలను పెద్ద ఎత్తున అమలు చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థగా అవతరించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దార్శనిక నాయకత్వంతో కలిసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్‌లో కాలుష్య రహిత, స్థిరమైన ప్రజా రవాణా పర్యావరణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సంకల్పించింది.

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌: ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ (video)

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌: ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ (video)రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణీకులు అప్పుడప్పుడు ప్రమాదాలకు గురవుతున్న సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌లో అప్రమత్తమైన ఆర్‌పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఒక ప్రయాణికుడి ప్రాణాలను కాపాడాడు. షాలిమార్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో తన కుటుంబంతో కలిసి రైలు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, స్టేషన్‌లోని 6వ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోని గ్యాప్‌లోకి ప్రమాదవశాత్తు జారిపడ్డాడు. దీనిని చూసిన డ్యూటీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఎం. నరసింహారావు వేగంగా స్పందించి, అతన్ని రక్షించాడు.

తొలి ఎమెర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై ప్రధాని మోడీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్, video

తొలి ఎమెర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై ప్రధాని మోడీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్, videoభారతదేశంలోని అసోం రాష్ట్రంలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. శనివారం నాడు ప్రధాని మోడి అస్సాంలోని దిబ్రూఘర్ జిల్లాలోని C-130J విమానంలో ఈశాన్యంలోని మొదటి అత్యవసర ల్యాండింగ్ సౌకర్యం(ELF) వద్ద చారిత్రాత్మక ల్యాండింగ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ చాబువా ఎయిర్‌ఫీల్డ్ నుండి బయలుదేరి, జాతీయ రహదారి-37లోని మోరాన్‌లోని ELF వద్ద దిగారు. ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన మోరాన్ బైపాస్‌లో రూ.100 కోట్ల విలువైన ELF, 4.2 కి.మీ.ల రియన్‌ఫోర్స్‌డ్ స్ట్రెచ్, IAF ఫైటర్ జెట్‌లు, రవాణా విమానాలకు వ్యూహాత్మక, బహుళ-ఫంక్షనల్ రన్‌వేగా పనిచేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ఎమర్జెన్సీ రన్ వే రక్షణ, లాజిస్టిక్స్, విపత్తు ప్రతిస్పందనను బలోపేతం చేస్తుందని వెల్లడించారు.

Kolkata: బురఖాతో ఉరేసుకుని విద్యార్థిని ఆత్మహత్య-గణిత పరీక్ష బాగా రాయలేదని?

Kolkata: బురఖాతో ఉరేసుకుని విద్యార్థిని ఆత్మహత్య-గణిత పరీక్ష బాగా రాయలేదని?కోల్‌కతాలోని టాప్సియా ప్రాంతంలో సెకండరీ మాధ్యమిక్ పరీక్ష విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గణిత పరీక్ష సరిగ్గా రాయకపోవడంతో బాలిక బురఖాతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గురువారం రాత్రి ఆమె ఇంటి నుండి మైనర్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాల సమాచారం. అదే రోజు గణిత పరీక్ష రాసినప్పటి నుండి ఆమె నిరాశకు గురైందని మృతురాలి కుటుంబం పేర్కొంది. ఫిబ్రవరి 12న సెకండరీ పరీక్షలు ముగిశాయి. మిగిలిన పరీక్షలు బాగా రాసినప్పటికీ, గణిత పరీక్ష గురించి ఆమె ఆందోళన చెందిందని మృతురాలి కుటుంబం తెలిపింది.

Jaipur road accident: కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి

Jaipur road accident: కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతిజైపూర్‌లోని చక్సులో జరిగిన ఒక విషాదకరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఒక కారు ట్రయిలర్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఒక మహిళతో సహా ఐదుగురు మరణించారు. బాధితులు మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్ నివాసితులు. చక్సు పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌హెచ్ఓ మనోహర్ లాల్ మేఘ్వాల్ ప్రకారం, శనివారం ఉదయం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో చక్సులోని టిగారియా మోడ్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Watch More Videos

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com