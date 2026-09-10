  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. A 'Bloody Hunger' glimpse featuring terrifying visuals and no dialogue.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (18:20 IST)

డైలాగ్స్ లేకుండా భయానక విజువల్స్ తో అ.. బ్లడీ హంగర్‌ గ్లింప్స్

Rahul Vijay, Archana Iyer
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:20 IST)
google-news
Rahul Vijay, Archana Iyer
రాహుల్ విజయ్, ఆర్చన అయ్యర్ హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కుతున్న ‘AH’ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి బజ్ నెలకొంది. ఇటీవల అడివి శేష్ విడుదల చేసిన సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్‌కు మంచి స్పందన రావడంతో.. తాజాగా చిత్రబృందం ‘బ్లడీ హంగర్’ పేరుతో ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేసింది.
 
 
స్టార్ బాక్స్ స్టోరీస్, రిపుల్ స్లైడ్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై రూపొందుతున్న ఈ థ్రిల్లర్‌లో కనకరావు తొనంగి, అభిషేక్ కె, ప్రముఖ ఎడిటర్ గ్యారీ BH నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తుండగా.. సాయి బాలి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 అక్టోబర్ 9న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
 
డైలాగ్స్ లేకుండా రూపొందించిన ఈ గ్లింప్స్.. భయానక విజువల్స్, ఆసక్తికరమైన కథనంతో మొదటి నుంచే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. యువతుల అదృశ్యానికి సంబంధించిన ఓ ఉత్కంఠభరితమైన దర్యాప్తు చుట్టూ కథ సాగనున్నట్లు గ్లింప్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది. అదే సమయంలో చీకటిలో పనిచేస్తున్న ఓ మిస్టీరియస్ దుష్టశక్తిని కూడా పరిచయం చేసింది.
 
ఆకట్టుకునే విజువల్స్, షార్ప్ ఎడిటింగ్, సస్పెన్స్‌తో కూడిన నెరేషన్ ప్రేక్షకుల్లో నిరంతరం టెన్షన్‌ను పెంచుతున్నాయి. ‘అమ్మాయి’, ‘అదృశ్యం’, ‘అన్వేషణ’ అనే పదాలను ఉపయోగిస్తూ సినిమా ప్రధానంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ నేపథ్యంలో సాగనుందని ఆసక్తికరంగా వెల్లడించారు. శ్రీచరణ్ పాకాల అందించిన థంపింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ భయాన్ని, ఉత్కంఠను మరింత పెంచింది.
 
ఈ గ్లింప్స్‌లో రాహుల్ విజయ్‌ను ఓ సీన్సియర్‌ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా పరిచయం చేశారు. ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాలో ఆయన కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఆర్చన అయ్యర్ కనిపించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన సన్నివేశాలు మిస్టరీని మరింత పెంచుతున్నాయి. ఇక చివర్లో వచ్చే చిల్లింగ్ రివీల్.. అసలు కథ ఏమిటనే ఆసక్తిని ప్రేక్షకుల్లో పెంచుతోంది.
 
మోనిష్ భూపతి రాజు సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, అభినవ్ వి. కునపరెడ్డి, గ్యారీ BH ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మిస్టరీ, ఎమోషన్, ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశాలతో కూడిన డార్క్ థ్రిల్లర్‌గా ‘AH’ తెరకెక్కుతున్నట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. అక్టోబర్ 9, 2026న థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచబోతుంది.
 
నటీనటులు: రాహుల్ విజయ్, అర్చన అయ్యర్, జాన్ విజయ్, సుధర్శన్, మిర్చి కిరణ్, బిత్తిరి సత్తి, దయానంద్ రెడ్డి.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Prashanth Neel,: సెన్సార్ తో వాయిదా పడి ఎట్టకేలకు ఎ రేటింగ్ తో 418 చిత్రం విడుదల

ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడతావా? మామను చంపించిన కోడలు

ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెడతావా? మామను చంపించిన కోడలుఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పర్యవేక్షించడం, స్వేచ్ఛ లేకుండా చేయడంపై కోడలు తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనైంది. అంతేగాకుండా గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందనే కోపంతో మామనే హత్య చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లో నిరంతరం సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెడుతున్నాడనే కోపంతో ఇంట్లో నిరంతరం సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిఘా పెడుతున్నాడనే కోపంతో మామను చంపించింది.

మహిళా పోలీసుతో జుట్టూ జుట్టు పట్టుకుని కిందపడి కొట్టుకున్నారు, వీడియో

మహిళా పోలీసుతో జుట్టూ జుట్టు పట్టుకుని కిందపడి కొట్టుకున్నారు, వీడియోఇదివరకు పోలీసులను చూస్తేనే ఆమడ దూరం పారిపోయేవారు. వాళ్లు వస్తున్నారంటేనే ప్రక్కకు తప్పుకుని వారికి దారి ఇచ్చేవారు. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏకంగా పోలీసులపైనే తిరగబడుతున్నారు కొందరు. అదేమంటే తమ వెనుక బడా వ్యక్తులు వున్నారంటూ పోలీసులనే సవాల్ చేస్తున్నారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. కలకత్తాలోని నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషను నుంచి వస్తుండగా ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు ఓ మహిళా పోలీసుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అది కాస్తా తీవ్రతరమై మహిళా పోలీసు జట్టు పట్టుకుని కిందపడేసి పెనుగులాడారు ఆ ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు.

ప్రియుడితో వీడియో వైరల్..యువతిని మట్టుబెట్టిన తండ్రి, సోదరుడు... ఎక్కడ?

ప్రియుడితో వీడియో వైరల్..యువతిని మట్టుబెట్టిన తండ్రి, సోదరుడు... ఎక్కడ?గుజరాత్‌లో పరువు హత్య చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో కుటుంబ పరువు పోయిందని భావించిన తండ్రి సోదరుడు కలిసి 22 ఏళ్ల యువతిని హత్య చేసారు. హ్మదాబాద్‌లోని సర్కేజ్ ప్రాంతానికి చెందిన సోఫియా (22) అనే యువతి తన ప్రియుడితో ఉన్న వీడియో కొన్ని నెలల క్రితం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె తండ్రి మహమ్మద్ ఫరూక్ నవాబ్‌ఖాన్ (56), సోదరుడు హబిల్ ఫరూక్ (38) తమ కమ్యూనిటీలో పరువు పోయిందని ఆవేదన చెందారు.

డీఎస్సీపై వైకాపా చీఫ్ జగన్ ప్రశ్నల వర్షం... కుమారుడిని కాపాడుతున్న సీఎం బాబు

డీఎస్సీపై వైకాపా చీఫ్ జగన్ ప్రశ్నల వర్షం... కుమారుడిని కాపాడుతున్న సీఎం బాబుడీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించి ప్రతిపక్షం లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గురువారం ప్రశ్నించారు. డీఎస్సీ పరీక్షా పత్రాల తయారీ, పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఒకే వ్యక్తి చేతిలో ఎందుకు ఉంచారని, అలాగే ప్రభుత్వం జీవో నం. 4, జీవో నం. 47లను ఎందుకు ప్రవేశపెట్టిందని ఆయన నిలదీశారు.

1980స్ రెట్రో ఏఐ ఫోటో ట్రెండ్‌‌లో భాగమైన రేవంత్ రెడ్డి.. రెట్రో లుక్ అదుర్స్.. పాతతరం హీరోలా?

1980స్ రెట్రో ఏఐ ఫోటో ట్రెండ్‌‌లో భాగమైన రేవంత్ రెడ్డి.. రెట్రో లుక్ అదుర్స్.. పాతతరం హీరోలా?1980స్ రెట్రో ఏఐ ఫోటో ట్రెండ్‌లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భాగమయ్యారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా దూసుకుపోతున్న ఈ ట్రెండ్‌లో జాయినింగ్ 80's ట్రెండ్ అంటూ పంచుకున్న రెట్రో లుక్ ఫోటో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. 80ల నాటి హెయిర్‌స్టైల్, అప్పటి వింటేజ్ కాస్ట్యూమ్స్‌తో అచ్చం పాతతరం సినీ హీరోను తలపించేలా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్న ఫోటో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికే భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి ఉన్న ఫోటోలతో పాటు, రాహుల్ గాంధీతో ఉన్న రెట్రో లుక్ చిత్రాలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?

salt lemon water, గోరువెచ్చని నిమ్మరసంలో ఉప్పు కలిపి తాగితే?ఉదయాన్నే ఉప్పుతో ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నిమ్మరసం తాగితే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వనగూరుతాయి. నిమ్మ, సముద్రపు ఉప్పు యొక్క ఆల్కలైజింగ్ ప్రభావాలు శరీరం యొక్క సున్నితమైన పిహెచ్‌ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఉప్పు కలిపిన నిమ్మరసం తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిమ్మకాయ కీళ్లలోని యూరిక్ యాసిడ్‌ను కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది, మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. సాల్ట్ లెమన్ వాటర్ తాగటం వల్ల ఆహారం, నీరు రెండింటినీ సరిగ్గా గ్రహించడంలో సహాయపడి అవసరమైన పోషకాలను తీసుకుంటుంది. విటమిన్ సి శరీర రోగనిరోధకతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది, ఒక నిమ్మకాయ రోజువారీ విటమిన్ సిలో 139% కలిగి ఉంటుంది.

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?

ఈ సమస్యలున్నవారు దానిమ్మ కాయలు తినకూడదు, ఏంటవి?సహజంగా పండ్లను ఎవరైనా తినవచ్చు అంటారు కానీ కొన్ని పండ్లను కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు తినకూడదు. దానిమ్మ పండ్లను కూడా కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు, ఎలర్జీలు వున్నవారు తీసుకోరాదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. శస్త్రచికిత్స చేయించుకునేవారు దానిమ్మను తినకూడదు. ఎందుకంటే ఈ పండ్లు ఎనస్తీషియా మందులతో చర్యను పొంది శస్త్ర చికిత్స సమయంలో అధిక రక్తస్రావం కావడానికి కారణం అవుతాయి. అందువల్ల శస్త్ర చికిత్సకు ముందు కనీసం 2 వారాలు ఈ పండ్లను తినవద్దని వైద్యులు సలహా ఇస్తారు.

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్

ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్‌లో తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్లుయేషన్చెన్నై మహానగరంలో ఉన్న ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం హెల్త్‌కేర్ చెన్నై నగరంలోనే తొలిసారి స్పైనల్ కార్డ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇంప్లాంటేషన్‌ను నిర్వహించింది. ఇది ఒక అధునాతన చికిత్స, దీనిలో నరాల కార్యకలాపాలను నియంత్రించి, కదలిక, పనితీరు పునరుద్ధరణకు సహాయపడే నియంత్రిత విద్యుత్ ప్రేరణలను అందించడానికి వెన్నెముకకు సమీపంలో చిన్న ఎలక్ట్రోడ్‌లను అమర్చే ప్రక్రియ.

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు చిలకడ దుంపలు తినవచ్చా?గర్భిణులు చిలకడ దుంపలు... అంటే తీపి బంగాళాదుంపలు నిశ్చింతగా తినవచ్చు. ఇవి తల్లి ఆరోగ్యానికి, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ సరైన ఎదుగుదలకు అవసరమైన ఎన్నో రకాల పోషకాలను అందిస్తాయి. గర్భిణులకు చిలకడ దుంపల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బిడ్డ అవయవాల ఎదుగుదలకు అవసరమైన విటమిన్-A వీటిలో వుంటుంది. చిలకడ దుంపల్లో బీటా-కెరోటిన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో విటమిన్-A గా మారి బిడ్డ కళ్ళు, ఊపిరితిత్తులు, గుండె, ఇతర అవయవాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సు

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా 32వ ISOI జాతీయ సదస్సుహైదరాబాద్: ఓరల్ ఇంప్లాంటాలజీ రంగంలో తాజా పరిజ్ఞానం, ఆధునిక సాంకేతికతలు, నూతన చికిత్సా విధానాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు Indian Society of Oral Implantologists (ISOI) 32వ జాతీయ సదస్సు హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరుగుతోంది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్‌లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ సదస్సు నిర్వహించడం విశేషం. సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 6వ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి డెంటల్ నిపుణులు, పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్, అండర్‌గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. సదస్సులో 60 మందికి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ ఫ్యాకల్టీ, స్పీకర్లు పాల్గొంటున్నారు.