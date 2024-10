నేను తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కుటుంబ సభ్యుడిని: అమితాబ్ బచ్చన్ (video)

పద్మవిభూషణ్ చిరంజీవి గారికి అక్కినేని నాగేశ్వర రావు జాతీయ అవార్డు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం హైదరాబాదులోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ మాట్లాడుతూ... తనకు వైజయంతీ మూవీస్, చిరంజీవి, నాగార్జున తమ సినిమాల్లో నటించే అవకాశం కల్పించారు. ఇలా తెలుగు సినిమాల్లో నటించడం ద్వారా నేను కూడా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ కుటుంబ సభ్యుడినైనందుకు గర్వపడుతున్నా అని అన్నారు.

Chiranjeevi's crown shines with countless jewels, and now one more has been added. He's truly deserving of every honor he's received and those yet to come.#ANRLivesOn #ANRNationalAward#Chiranjeevi

