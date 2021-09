అషూ, నీ తొడలు చాలా బాగున్నాయన్న వర్మ, జూనియర్ సమంత ఏం చేసిందో తెలుసా?

తాజాగా అషురెడ్డితో ఏకంగా వర్మ చేసిన కామెంట్ దెబ్బకి ఆమెకి కోపం వచ్చింది. వర్మ గూబ గుయ్ మనిపించింది. ఇంతకీ వర్మ అన్నది ఏమిటో తెలుసా... నీ తొడలు బాగున్నాయ్ అంటూ కామెంట్ కొట్టారు. అంతే... అషుకు కోపం వచ్చింది. చెంప ఛెళ్లుమనిపించింది.

This video has been co directed by @AshuReddi and Me and produced by #BhalaEntertainments https://t.co/Kc429RDMFP ..Don’t Enjoy