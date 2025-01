బాలయ్యను వదిలి వెళ్లలేక ఏడ్చేసిన చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్.. డాకూ మహారాజ్ ఓదార్పు (Video)

డాకూ మహారాజ్ సినిమాలో ముగ్గురు హీరోయిన్స్ నటిస్తున్నారు. ప్రగ్యాజైశ్వాల్, ఊర్వశి రౌతేలా, శ్రద్దా శ్రీనాథ్ బాలయ్య సరసన నటించనున్నారు. దర్శకుడు బాబీ డైరెక్షన్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది.

ఈ సినిమా ట్రైలర్‌లో బాలయ్య ఓ చిన్నారితో ఆడిపాడటం చూపించారు. ఆ చిన్నారి గురించి ప్రస్తుతం చర్చ సాగుతోంది. ఈ సినిమాలో ఆమె రోల్ ఏంటని బాలయ్య ఫ్యాన్స్ కసరత్తులు చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆ చైల్డ్ ఆర్టిస్టుతో బాలయ్యబాబు ఎమోషనల్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

