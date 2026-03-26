Chiranjeevi: డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ కు కృతజ్ఞుతలు తెలియజేసిన చిరంజీవి
Dr. Sudhakar Prasad, Ram Charan
పెద్ది’ సినిమా సెట్స్లో రామ్చరణ్ గాయపడ్డారన్న వార్తలపై అభిమానులు చాలా ఆందోలనకు గురయ్యాయి. దీనిపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి నేడు రామ్ చరణ్ కు శస్త్రచికిత్స చేసిన డాక్టర్ కూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పోస్ట్ చేశారు. డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ గారూ, చరణ్ కనురెప్పకు మీరు సకాలంలో, నైపుణ్యంతో చేసిన శస్త్రచికిత్స మాకు నిజంగా ఒక వరంలాంటిది. మాకు ఆందోళన కలిగించిన ఆ క్షణం, మీ కచ్చితత్వం, శ్రద్ధ మరియు నైపుణ్యంతో పూర్తిగా తొలగిపోయింది. మీ పనితనమే అన్నింటికీ కారణం, అందుకు మేము నిజంగా కృతజ్ఞులం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
కాగా, ఇది చిన్న గాయం అని నేటినుంచి షూటింగ్ కు అటెండ్ అవుతారని పెద్ద టీమ్ తెలియజేసింది. పెద్ది టీమ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం, రామ్ చరణ్ గారు పూర్తిగా క్షేమంగా ఉన్నారు. షూటింగ్ సమయంలో ఎడమ కంటికి చిన్న గాయం కావడంతో ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ చేశారు.
ఆయన రేపటినుంచి తిరిగి షూటింగ్లో పాల్గొంటారు. షూటింగ్ షెడ్యూల్కు ఎలాంటి అంతరాయం లేదు. ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నీ కంట్రోల్ వున్నాయి ఉన్నాయి. సినిమా పనులు సజావుగా కొనసాగుతున్నాయి అంటూ పేర్కొంది.