ఇంద్ర రీ-రిలీజ్: రాధే గోవిందా పాటకు డ్యాన్స్ ఇరగదీసిన యువతి (వీడియో)

మెగాస్టార్ చిరంజీవి డ్యాన్సులు, ఫైట్లు, ఆర్తి అగర్వాల్, సోనాలి బెంద్రే గ్లామర్ అండ్ యాక్టింగ్‌తో పాటు కామెడీ సీన్స్, హెలికాప్టర్‌తో రైలును ఛేజ్ చేసే సీన్ అలాగే రాయల సీమ ఎపిసోడ్.. ప్రకాష్ రాజ్ గవర్నర్ అయిన తర్వాత చిరంజీవితో వచ్చిన సీన్.. ఇవన్నీ మరోసారి విజిల్ బ్లోయింగ్ అనిపించుకున్నాయి.

ముఖ్యంగా ఇంద్రలోని చిరంజీవి- సోనాలి పాటకు థియేటర్లు సైతం అదిరిపోయేలా ఫ్యాన్స్ డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాధే గోవిందా పాటకు థియేటర్స్‌లో విజిల్స్ మారు మోగిపోతున్నాయి. ఇలా ఓ మెగా అభిమాని రాధే గోవిందా పాటకు వేసిన స్టెప్పులతో కూడిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

