సమంత, చైతూ విడాకులపై నాగ్ ఏమైనా చెప్పారా? కేసీఆర్ ఏమయ్యారో?

దీంతో గురువారం ఉదయం సమంత, నాగార్జున కుటుంబ సభ్యులకు కొండా సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పారు. సమంతపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు దురదృష్టకరమని, విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నానని అన్నారు. అయితే, కేటీఆర్‌పై తన వైఖరిపై వెనక్కి తగ్గేది లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.

గత కొన్ని రోజులుగా, సురేఖ నిరంతరం కేటీఆర్‌ను విమర్శిస్తూ, తనపై ఆన్‌లైన్ ట్రోల్‌లకు మద్దతు ఇస్తున్నారని ఆరోపించారు. గురువారం కూడా కొండా సురేఖ కేటీఆర్‌పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసి మాటల యుద్ధాన్ని తారాస్థాయికి తీసుకెళ్లారు.

ఓ సమావేశంలో, సురేఖ మాట్లాడుతూ, కేటీఆర్ కేసీఆర్‌ను ఏదైనా చేసి ఉండవచ్చునని, ఇది కేసీఆర్ ప్రజల డొమైన్‌కు దూరంగా ఉండటానికి కారణం కావచ్చునని సూచించారు. "కేటీఆర్‌కు అధికార కాంక్ష ఉంది. మరి కేసీఆర్‌ను గొంతు కోసి చంపి ఉంటాడా లేక భూగర్భంలో పాతిపెట్టాడా అని ఆలోచించాలి. కేసీఆర్‌ ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో ఆయన అదృశ్యంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేసీఆర్ గురించి, ఆయన క్షేమం గురించి ఆలోచించాలి" అని కేటీఆర్‌ను ఉద్దేశించి సురేఖ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అనుచితమైనవని నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అయితే నాగార్జున కుటుంబానికి క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత కూడా మంత్రి కొండా సురేఖ తగ్గలేదు. తన వాదనలను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ, సమంత-నాగచైతన్య ఎందుకు విడాకులు తీసుకున్నారో ఎవరికైనా తెలుసా? ఆమె చెప్పలేకపోయింది. పరిశ్రమలోని వ్యక్తుల నుండి తనకు సమాచారం ఉంది.. ఆ విషయాలనే చెప్పాను.

