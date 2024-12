Naga chaitanya Sobhita dhulipala Wedding నాగచైతన్య-శోభిత పెళ్లి

Naga chaitanya Sobhita dhulipala Wedding, అక్కినేని నాగచైతన్య- శోభిత ధూళిపాళ వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈరోజు డిశెంబరు 4వ తేదీ రాత్రి 08:13 గంటలకు శోభిత మెడలో నాగచైతన్య మూడుముళ్లు వేసాడు. అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య ఈ పెళ్లి వేడుకలు జరిగాయి. వీరి పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇటీవలే హల్దీ వేడుకలను సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.

Watching Sobhita and Chay begin this beautiful chapter together has been a special and emotional moment for me. Congratulations to my beloved Chay, and welcome to the family dear Sobhita—you’ve already brought so much happiness into our lives.



This celebration holds… pic.twitter.com/oBy83Q9qNm