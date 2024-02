కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు రీ-రిలీజ్.. థియేటర్ లోపల మంటలు!

ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో 2012 పవన్ కళ్యాణ్-స్టార్ కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు రీ-రిలీజ్ నంద్యాలలోని ఒక థియేటర్ యజమానికి ఖర్చు పెట్టింది. తమ ఫేవరెట్ స్టార్ రీ-రిలీజ్ వేడుకను జరుపుకునే ప్రయత్నంలో, కొంతమంది అభిమానులు థియేటర్ లోపల మంటలను సృష్టించారు. దాని చిత్రాలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా 'కెమెరామెన్ గంగ రాంబాబు' రీ-రిలీజ్ సందర్భంగా, ఈరోజు తెల్లవారుజామున నంద్యాలలోని ఒక థియేటర్ లోపల అభిమానులు చిత్తు కాగితాలను వెలిగించారు. వీడియోలో, అభిమానులు స్క్రాప్ కాగితాలను వెలిగించిన తర్వాత కేకలు వేయడం సంబరాలు చేసుకోవడం చూడవచ్చు.

మంటలు చెలరేగుతున్నప్పుడు వారు ప్లకార్డులు పట్టుకొని ఒకరికొకరు గుడ్డలు కట్టుకుని ఉత్సాహంగా నినాదాలు చేయడం కూడా చూడవచ్చు. వారిపై ఫిర్యాదు చేశారో, అరెస్టు చేశారో ఇంకా తెలియరాలేదు.

పవన్ అభిమానులు థియేటర్లను ధ్వంసం చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2021లో టెక్నికల్‌ లోపంతో థియేటర్‌లో అతని సినిమా ఆగిపోవడంతో జోగులాంబ గద్వాల్‌లోని ఓ థియేటర్‌ను ధ్వంసం చేశారు. 2023లో విజయవాడలోని కొందరు అభిమానులు మద్యం మత్తులో ఓ థియేటర్‌ను ధ్వంసం చేసినప్పుడు, వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి మరికొందరికి గట్టి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు.

పవన్ క్రిష్‌తో హరి హర వీర మల్లు అనే పీరియాడికల్ డ్రామా షూటింగ్‌లో బిజీగా వున్నాడు. అలాగే హరీష్ శంకర్‌తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

