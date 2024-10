ఆకాశంలో పొట్టేల్ ప్రమోషన్.. పాంప్లేట్లు పంచారు.. (video)

అయితే ఈ సినిమాని నైజాం రీజియన్‌లో మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్‌పీ బ్యానర్ విడుదల చేస్తుంది. దీంతో పొట్టేల్ సినిమా యూనిట్ ప్రమోషన్స్ షురూ చేసింది. అయితే ఈ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నటి అనన్య, హీరో యువచంద్ర, నోయేల్ సీన్ తదితరులు విమానంలో కొంతమేర డిఫరెంట్‌గా ప్రచారం చేశారు.

ఈ క్రమంలో విమానంలోని ప్రయాణీకులకు పొట్టేల్ చిత్ర పాంప్లేట్లు పంచారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ పొట్టేల్ చిత్రాన్ని థియేటర్‌కి వెళ్ళి చూడాలని ప్రయాణీకులను కోరారు. ఈ ప్రమోషన్స్ వీడియో, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

. @AnanyaNagalla & Team #Pottel Reached Sky High

To Promote their #PottelMovie????????❤️



In Cinemas on October 25th???? pic.twitter.com/7o08mJ0I81