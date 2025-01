స్టార్ నటుడు ప్రభాస్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉండటం వల్ల దర్శకులు, నిర్మాతలు అతని డేట్స్ పొందడం కష్టమవుతోంది. ఆయన నటిస్తున్న చిత్రాల్లో హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఫౌజీ కూడా ఉంది. ఇందులో నటి ఇమాన్యుయేల్ కథానాయికగా నటిస్తోంది.

ప్రభాస్ క్రమం తప్పకుండా సినిమా సెట్లకు ఇంట్లో వండిన భోజనాన్ని పంపుతాడని అందరికీ తెలుసు. అనూ ఎమాన్యుయేల్ కూడా ఆ అభిమానుల జాబితాలో చేరింది.

ఫౌజీ షూటింగ్ ప్రస్తుతం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతోంది. షూటింగ్‌లో కొంత విరామం సమయంలో, ప్రభాస్ ఇంట్లో తయారు చేసిన భోజనాన్ని ఇమాన్యుయేల్ స్వీకరించింది. అనూ ఈ అనుభవాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకుంది. రుచికరమైన ఆహారానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

#Imanvi BREAKING NEWS - She’s SUPER HAPPY with Food Serve of #Prabhas at #Fauji Shoot ???????????????????????? pic.twitter.com/jsp5qlFELU