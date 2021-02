ఈ చిత్రం ద్వారా తన దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ నటించిన బాహుబలి చిత్రాల రికార్డులను బద్ధలుకొట్టాలన్న కాంక్షతో రాజమౌళి పనిచేస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.



అయితే, ఈ చిత్రం ఎపుడో విడుదల కావాల్సివుంది. కానీ, పలు కారణాల రీత్యా వాయిదాపడుతూ వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబ‌ర్ 13న సినిమా విడుద‌ల కావ‌డం ప‌క్కా అని తెలుస్తుంది. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్ర షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌కు చేరుకోగా మేక‌ర్స్ ఎండ, వాన‌, చ‌లి, ప‌గ‌లు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా షూటింగ్ చేస్తున్నారు.

తాజాగా మాసివ్ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన షూటింగ్ జ‌రుగుతుండగా, దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్ల‌పై ఓ వీడియోని విడుద‌ల చేసింది ఆర్ఆర్ఆర్ టీం. ఇది నెటిజ‌న్స్‌ను ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంటుంది. చిత్రంలో రామ్ చ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాత్ర పోషిస్తుండ‌గా, ఎన్టీఆర్ కొమురం భీంగా అల‌రించ‌నున్నారు.









Everything has to go hand in hand