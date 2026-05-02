Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 2 మే 2026 (19:58 IST)

Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు

Satee leelavati trailer poster
'సతీ లీలావతి' చిత్రంలో చురుకైన లీలావతిగా లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, ఆమె విలక్షణమైన భర్త రామ్ సేతుగా దేవ్ మోహన్ నటించారు. ఈ చిత్రం వారి మధ్య సరదా సంభాషణలు, గొడవలు, మరియు కుటుంబ గందరగోళం ద్వారా ఆధునిక వైవాహిక జీవితాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వి.కె. నరేష్ హాస్య పాత్రలు పోషించారు. వరుణ్ తేజ్ ప్రశంసలతో పాటు కొణిదెల కుటుంబం మద్దతుతో ఈ చిత్రం మే 8న థియేటర్లలోకి రానుంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం, మరియు లావణ్య యొక్క మహిళా ప్రాధాన్య ప్రధాన పాత్రతో, ఇది మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే నవ్వులతో నిండిన ఒక ఫీల్-గుడ్ సమ్మర్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.

లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ .. ‘‘సతీ లీలావతి’ కోసం మేం పెట్టిన శ్రమ, మా ప్రేమ, మా కష్టం అంతా తెరపై ఆడియెన్స్ చూస్తారు. సత్య గారు, ఉదయ్ గారు మంచి కథను నా వద్దకు తీసుకు వచ్చారు. ‘సతీ లీలావతి’ అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ చిత్రం కోసం నాగ మోహన్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు. నేను చిత్రీకరణ సమయంలో ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిశాక టీం మొత్తం సపోర్ట్ చేసింది. దేవ్ గారు సొంతంగా డబ్బింగ్ చెప్పారు. మా ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేసిన మా బావ గారు రామ్ చరణ్‌కి థాంక్స్. ఆయన రిలీజ్ చేయడం వల్ల మా ట్రైలర్‌కి, మా సినిమాకు రీచ్ పెరిగింది. మా ట్రైలర్‌ని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి. మే 8న మా సినిమాని చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.

దేవ్ మోహన్ మాట్లాడుతూ .. ‘మళ్లీ తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు మళ్లీ వస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరితో పాటే నేను కూడా ట్రైలర్ చూశాను. నాకు ట్రైలర్ చాలా నచ్చింది. మా ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేసిన రామ్ చరణ్ గారికి థాంక్స్.  ఈ మూవీ, ఇందులో నేను పోషించిన పాత్ర చాలా కొత్తగా, డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. లావణ్య గారితో నటించడం ఆనందంగా ఉంది. మే 8న మా సినిమా రాబోతోంది. అందరూ తప్పకుండా చూసి సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.

తాతినేని సత్య మాట్లాడుతూ .. ‘మా ‘సతీ లీలావతి’ ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన రామ్ చరణ్ గారికి థాంక్స్. ఈ చిత్రీకరణ సమయంలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. రైటింగ్‌లో సపోర్ట్ చేసిన ఉదయ్ గారికి, నా డైరెక్షన్ టీంలోని వేణు గారు, రమేష్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, సాయి గారికి థాంక్స్. మే 8న మా చిత్రం రాబోతోంది. ఇది చాలా మంచి సినిమా. అందరూ థియేటర్‌కు వచ్చిన ఈ సినిమాని చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.

బీజేపీ చిత్తుగా ఓడిపోతుంది... 200కు పైగా సీట్లలో గెలుస్తాం : మమతా బెనర్జీరాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని చిత్తుగా ఓడించి, తమ పార్టీ 200కు పైగా సీట్లలో విజయం సాధిస్తుందని వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా వెల్లడైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలపై ఆమె స్పందిస్తూ, స్టాక్ మార్కెట్‌ను తారుమారు చేయడానికి తప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సృష్టించారని ఆరోపించారు.

అండమాన్-నికోబార్ బీచ్‌ నీటి అడుగున జాతీయ జెండా - గిన్నిస్ రికార్డ్అండమాన్-నికోబార్ పరిపాలన విభాగం శనివారం రాధానగర్ బీచ్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి అడుగున జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి కొత్త గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. సుమారు 60 మీటర్ల పొడవు, 40 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఈ భారీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని స్వరాజ్ ద్వీప్ (హేవ్‌లాక్ ద్వీపం) వద్ద సముద్రం అడుగున దించారు.

రైలు కింద పడబోయిన బాలుడు, దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన రైల్వే పోలీసు, వీడియోకదిలే రైళ్లు ఎక్కవద్దని రైల్వే స్టేషన్లలో హెచ్చరికలు చేస్తూనే వుంటారు. ఐతే కొంతమంది తొందరపాటుగా కదిలే రైలును ఎక్కేసి ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ రైల్వే స్టేషను నుంచి కదిలి వెళ్తున్న రైలును ఎక్కబోయాడు ఓ బాలుడు. ఐతే పట్టుతప్పి రైలుకి, ఫ్లాట్ఫామ్‌కు మధ్యలో పడబోయాడు. అది గమనించిన రైల్వే పోలీసు మెరుపులా కదిలాడు. తన చేత్తో పడిపోబోతున్న బాలుడిని ఇవతలకి లాగేసాడు. బాలుడికి పునర్జన్మ ఇచ్చి దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన ఆ పోలీసుకి ప్రజలు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

Heatwave Warning: ఏపీలోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు.. వర్షాలు.. జాగ్రత్తఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో హీట్‌వేవ్ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల గురించి హెచ్చరించింది. విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

చిన్న గొడవ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది... అత్త ప్రాణాలు తీసిన అల్లుడుహైదరాబాద్ నగరంలోని శివారు మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ దారుణం జరిగింది. చిన్నపాటి గొడవ ఒకటి చిలికి చిలికి గాలివానలా తయారై ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, చెంగిచెర్ల ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన కొల్ల అరుణ అనే మహిళకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. చిన్న కుమార్తె కావ్య గత యేడాది కరీంనగర్‌‍కు చెందిన కర్రు స్నేహిత్‌ను ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. అయితే, పెళ్లయినప్పటి నుంచి అల్లుడి ప్రవర్తన సరిగా లేదు. ఈ క్రమంలో అత్త, అరుణలతో తరచుగా గొడవలు జరుగుతూ వచ్చాయి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.
