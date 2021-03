ఐదు పదుల వయస్సులోనూ హాట్ ఫోటోతో కవ్విస్తున్న నీలాంబరి!

సీనియర్ హీరోలు అందరి సరసన నటించి అలరించింది ఈ సొగసరి. హీరోయిన్‌గానే కాకూండా ఆ మధ్య స్పెషల్ సాంగ్స్‌లోను మెరిసి ఆకట్టుకుంది.

హీరోయిన్‌గా అవకాశాలు తగ్గిన తర్వాత కొంత కాలం క్యారక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గాను రాణించింది. అయితే దర్శక ధీరుడు. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ‘బాహుబలి’ సినిమాలో శివగామిగా నటించి అందరిని ఆకట్టుకుంది.

ఇక బహుబలి సినిమాలో రమ్యకృష్ణ తప్ప మరొకరిని శివగామిగా ఉహించుకోలేంతగా అద్భుతంగా నటించి అలరించింది. ఇక ఈ సినిమాతో రమ్యకృష్ణ అంతర్జాతీయస్థాయి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇక సినిమాలతోనే కేకాకుండా సోషల్ మీడియాద్వారా కూడా రమ్యకృష్ణ అభిమానులకు దగ్గరగాఉంటుంది. తన సినిమా విషయాలతోపాటు హాట్ హాట్ ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకుంటుంది.



తాజాగా రమ్యకృష్ణ పోస్ట్ చేసిన ఫోటో ఒకటి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. ఇటీవల మాల్దీవులకు విహార యాత్రకెళ్లిన ఈ శివగామి... స్విమింగ్ పూల్‌లో సేదతీరుతూ.. సెల్ఫీ దిగి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఈ ఫోటోపై నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు కురిపిస్తున్నారు. మీ అందం ఎప్పటికి తగ్గదు, వన్నెతగ్గని వయ్యారం, యంగ్ హీరోయిన్స్‌కు గట్టి పోటీ అంటూ కొంటె కామెంట్లు చేస్తన్నారు.









Being happy never goes out of style...