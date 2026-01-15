టాలీవుడ్లో సంక్రాంతి సందడి... కొత్త సినిమా పోస్టర్లు రిలీజ్
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో సంక్రాంతి సందడి నెలకొంది. టాలీవుడ్ కళకళలాడుతోంది. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని పలువురి హీరోలు తమతమ కొత్త చిత్రాల పోస్టర్లను రిలీజ్ చేశారు. అలాగే, ఇప్పటికే విడుదలై విజయం సాధించిన చిత్రాల హీరోలు ప్రేక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ సంక్రాంతి పండుగకు ఇప్పటికే విడుదలైన సినిమాలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుంటూ రూ.కోట్లు వసూలు చేస్తున్నాయి. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు సంక్రాంతి జోష్ జనవరి 9 నుంచే ప్రారంభంకాగా, గురువారం పండగ సందర్భంగా ఒకవైపు ఆ సినిమాల కలెక్షన్లు.. మరోవైపు కొత్త సినిమా పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తున్నాయి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' మూడు రోజుల్లో రూ.152 కోట్లు వసూలు చేయగా, జమీందార్ గోపరాజు మనవడిగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోన్న నవీన్ పొలిశెట్టి 'అనగనగా ఒక రాజు'తో తొలిరోజు రూ.22 కోట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
ఇక అఖిల్ అక్కినేని నటిస్తోన్న 'లెనిన్' మే ఒకటో తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకురానున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ తెలిపింది. తన 54వ సినిమా పేరు 'కర' అని తెలుపుతూ పవర్ఫుల్ పోస్టర్ను ధనుష్ పంచుకున్నారు. ఇక సాయిపల్లవి బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఆమిర్ఖాన్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సరసన 'ఏక్ దిన్'లో ఆమె నటిస్తున్నట్లు దర్శక నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు.