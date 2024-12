సంఘ‌ట‌న స్థ‌లంలో ఎలాంటి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదు. ఆమె ఆత్మహత్యపై కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటివరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేదు. సిమ్రాన్ సింగ్ సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పలు వీడియోలు వైరల్‌గా మారాయి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకు ఏడు లక్షల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలు హల్ చల్ చేశాయి. సిమ్రాన్ సింగ్ స్వస్థలం జమ్ము కాశ్మీర్ అని పోలీసులు వెల్లడించారు.

Shocking and heartbreaking news: RJ Simran Singh, Instagram influencer with nearly 7 lakh followers, has tragically passed away by suicide in Gurugram at just 25.



Her last reel was shared on December 13. May her soul rest in peace????pic.twitter.com/vfDDZVOoXp