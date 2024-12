SreeLeela: ఏ చెడును పోస్ట్ చేయవద్దు.. సెలెబ్రిటీల మద్దతు (video)

సెలబ్రిటీలకు కొందరు సోషల్ మీడియాను దుర్వినియోగం చేస్తూ.. తలనొప్పి తెస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాపై అవగాహన తీసుకురావడానికి, సానుకూల సోషల్ మీడియా వాతావరణాన్ని నిర్మించడానికి, ఏపీ ప్రభుత్వం తెలుగు సినిమా నుండి ప్రముఖ మద్దతును తీసుకుంటోంది.

నటులు అడివి శేష్, శ్రీలీల, నిఖిల్ ఏపీ సర్కారు ప్రభుత్వపు గొప్ప చొరవకు తమ మద్దతుని తెలిపారు. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను 'ఏ చెడును పోస్ట్ చేయవద్దని' విజ్ఞప్తి చేస్తూ వీడియో బైట్‌లను విడుదల చేశారు.

Actress Sree leela call for spreading positivity and building a supportive social media community!



❌ Say NO to fake news and abusive behavior!#PostNoEvil #CheduPostCheyavaddu… pic.twitter.com/OYaZ3fd20H