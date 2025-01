Tamannaah: తమన్నాను ఆంటీ అని పిలిచిన రవీనా టాండన్ కుమార్తె.. ఏమైందంటే?

కానీ తమన్నా భాటియా తనను ఆంటీ అని పిలిచినందుకు ఆమె స్పందన పూర్తిగా షాకింగ్‌గా ఉంది. రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని, తమన్నాను ఆంటీ అని సంబోధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో హల్‌చల్ చేస్తోంది. కానీ తమన్నా ఆశ్చర్యంగా స్పందించింది.

తమన్నా ఆంటీ పిలిస్తే పర్లేదని చెప్పింది. ఆంటీ అని తనను పిలవడం సరైందేనని, దానితో ఆమెకు ఎటువంటి సమస్య లేదని చెప్పింది. ఈ స్పందన అభిమానులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తమన్నా ఎంత దృఢంగా ఉందో అభిమానులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

ఈ వీడియోలో యవ్వనంగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపించినప్పటికీ తమన్నా తన పట్ల ఎంత ఆత్మవిశ్వాసం, భద్రతను కలిగి ఉందో ఈ వీడియో నిజంగా చూపించింది. తమన్నా చేసిన ఈ చర్య అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

అసలేం జరిగిందేమిటంటే?

హీరోయిన్ తమన్నా బాలీవుడ్‌లో ఒక థియేటర్ వద్ద మెరిసింది. రవీనా టాండన్ ముద్దుల కూతురు రషా తడానీ నటించిన తొలి చిత్రం ఆజాద్ చూసేందుకు తన ప్రియుడు విజయ్ వర్మతో కలిసి థియేటర్‌‌కు వచ్చింది.

ఈ సందర్భంగా రషా తడానీ, తమన్నా మధ్య ఆసక్తకర సంభాషణ చోటు చేసుకుంది. తనను ఆంటీ అని పిలవచ్చని రషా తడానీతో సరదాగా మాట్లాడింది తమన్నా. ఈ వీడియో కాస్తా నెట్టింట వైరల్ కావడంతో ఫ్యాన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

#Tammanahbhatia saying CALL ME AUNTY NOW ???????? pic.twitter.com/Y7w0kM4N0I