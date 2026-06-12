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Television producers: టాప్కోస్ ను ఏర్పాటు చేసిన టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్స్
A. Prasad Rao, Uday Shankar, and comity
గత రెండేళ్లుగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మళయాల టెలివిజన్ నిర్మాతలతో ఎన్నోసార్లు చర్చించి, చివరగా జనవరి 2026లో చెన్నైలో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి మీటింగ్ నిర్వహించుకుని ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’(టాప్కోస్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం కావలసిన అన్ని ప్రక్రియలు రిజిస్ట్రేషన్, బైలాస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కలిసి ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పరిచారు. ఈ టాప్కోస్ కు సంబంధించిన వివరాలను అన్నిటినీ తెలియజేశారు.
మరి ఈ సందర్భంగా టాప్కోస్ అధ్యక్షుడు ఏ ప్రసాద్ రావు మాట్లాడుతూ.. మొత్తం 17మందితో ఒక అడ్ హాక్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం కోసం చాలా కష్టపడ్డాం. మాకు దీనికి ఏ గైడ్ లైన్స్ లేదు. సౌత్ ఇండియన్ టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కు ఒక చట్ట ప్రకారం తయారు చేయడానికి మార్గదర్శకమైన గైడ్ లైన్స్ లేదు. మా నుంచి ప్రతి సమస్య, ప్రతి కార్యక్రమాన్ని విశ్లేషించుకుని.. దాని నుంచి కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటూ ప్రతి సమస్యను సునిశితంగా పరిశీలించి అనేక చర్చల తర్వాత ఒక బై లా తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ బై లా మొట్టమొదటి సారిగా టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్ కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
నాలుగు రాష్ట్రాల నిర్మాతల సంక్షేమం, వారి హక్కులు, బాధత్యలను గుర్తు చేస్తూ వారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెడుతూ.. ప్రభుత్వాలను కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తూ.. సౌత్ ఇండియన్ టివి, ఓటిటి ఇండస్ట్రీ పర్ఫెక్ట్ గా, ప్రొడక్టివ్ గా నడవడానికి కోసం గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం అనేది మా టాప్కోసం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. దీనికి ఎదురయ్యే సవాళ్లన్నీ ఎదుర్కోవడానికి సిద్దంగా ఉన్నాం. టివి పరిశ్రమను సినిమా పరిశ్రమ నుంచి వేరు చేయడానికే మాకు మూడేళ్ల టైమ్ పట్టింది. ఇవాళ టివి పరిశ్రమ ఎంత గొప్పగానో ఎదిగింది. సినిమాల్లోని ఆర్టిస్టుల కంటే సీరియల్స్ లో ఉండే ఆర్టిస్టులను బాగా గుర్తు పడుతున్నారు. దాదాపు 15వేల మంది తెలుగు టివి పరిశ్రమను నమ్ముకుని జీవిస్తున్నారు. అంటే మిగతా భాషల నుంచి ఇంకా వేలాది మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇలాంటి పెద్ద పరిశ్రమను పకడ్బందీగా నడిపించడం కోసం మేం నిర్మాతల మండళ్లు, టాప్కోస్ ను ఒక ఎజెండాగా తీసుకుని కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అని ముగించారు.
వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉదయ్ శంకర్ గారు మాట్లాడుతూ, కర్ణాటకలో మాకు చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ చూసి మేం అవాక్కయ్యాం. వీళ్లు ఎంత బాగా ఈ అసోసియేషన్ నడిపిస్తారు అని చూసి మేం చాలా అసూయపడ్డాం. తర్వాత మేం సెక్రటరీని, ప్రెసిడెంట్ ను కలవాలని ప్రయత్నించాం. బెంగళూరులో కలవాలనుకున్నాం. కానీ ఆ టైమ్ లో మా మీటింగ్ సక్సెస్ కాలేదు. కానీ తర్వాత మళ్లీ కలుసుకున్నాం. ప్రసాద్ గారి వల్ల మళ్లీ ఇది సాధ్యం అయింది. అందరం కలిసి ఈ ప్రయాణాన్ని చాలా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం..’అన్నారు.
కేరళ నుంచి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ కృష్ణన్ సేతుకుమార్ మాట్లాడుతూ, మేమంతా కలిసి ఈ కౌన్సిల్ ముందుకు తీసుకువెళ్లడానికి, టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇందుకోసం ప్రతి ఒక్కరి సపోర్ట్ కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా..’ అన్నారు.
చెన్నై నుంచి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ నుంచి రాజా వేలు మాట్లాడుతూ.. ‘మాకు చెన్నైలో ఎప్పుడూ చెప్పేవారు.. హైదరాబాద్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అని. అది విన్నాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత అర్థమైంది.. వాళ్లు చాలా ఆర్గనైజ్డ్, చాలా డిసిప్లిన్డ్ అని. ఇది మాకు చెన్నైలో కనిపించేది కాదు. ఆ కారణంగా ప్రసాద్ గారు అలాగే మీ టీమ్ నుంచి చాలా స్ఫూర్తి తీసుకున్నాం. పాఠాలూ నేర్చుకున్నాం. మేమెళ్లి రీ కన్ స్ట్రక్ట్ చేశాం. అలాగే మా దగ్గర యాక్టర్స్ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. సగం పని ఇక్కడ నుంచి వేరే చోట సగం పని చేయడం చూస్తున్నాం. దీనివల్ల నిర్మాతలు చాలా నష్టపోతున్నాం. ఈ మొత్తాన్ని ప్రసాద్ గారితో పాటు మిగతా నిర్మాతలతో కలిసి మాట్లాడిన తర్వాత చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అందులో నుంచి పుట్టిందే ఈ కౌన్సిల్. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నా..’అన్నాడు.
మీనాక్షి నటరాజన్ కేసు వివరాలు లీక్ చేసింది కాంగ్రెస్ నేతనా?
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రాజ్యసభ ఎన్నికల కోసం మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ దాఖలు చేయగా, దాన్ని రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు. తెలంగాణాలో ఆమెపై నమోదైన ఓ కేసును ఉదాహరణగా చూపి నామినేషన్ను అంగీకరించలేదు. అయితే, ఎపుడో తెలంగాణాలో నమోదైన కేసు వివరాలను ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ నేత ఒకరు లీక్ చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. బీజేపీ తరపున పోటీ చేస్తున్న తన సన్నిహిడుని గెలిపించేందుకు కాంగ్రెస్ నేత ఈ నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం.
పిల్లలకు బిర్యానీ పెట్టి.. నీళ్లల్లో ముంచి చంపేశాడు.. ఆపై అతను కూడా?
కామారెడ్డి జిల్లాలోని నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో దూకి, ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు చిన్న పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులను సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట్కు చెందిన కృష్ణ (32), అతని కుమారుడు రక్షిత్ (8), కుమార్తె అనన్య (5)గా గుర్తించారు. బంధువుల సమాచారం మేరకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన రెస్క్యూ బృందాలు, ప్రాజెక్టు నుండి ఆ ముగ్గురి మృతదేహాలను వెలికితీశాయి.
తరచూ పుట్టింటికి వెళ్తుందనే అసహనం.. భార్యను చంపేసిన భర్త
భార్యాభర్తల హత్యలకు సంబంధించిన నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాలు, అనుమానాల కారణంగా నేరాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తి అనుమానంతో భార్యను పొట్టనబెట్టుకున్నాడు. భార్య తరచూ పుట్టింటికి వెళ్తుందని.. ఓ వ్యక్తి తన భార్యను అత్తారింట్లోనే హత్య చేశాడని బహదూర్పురా పోలీసులు తెలిపారు. భార్య నిషాద్ ఫాతిమా ప్రవర్తనపై అనుమానం, ఆమె తరచుగా పుట్టింటికి వెళ్లడం పట్ల ఉన్న అసహనంతో, ఆమెను హత్య చేసినందుకు గాను పోలీసులు సులేమాన్ సయీద్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగినప్పటికీ, సయీద్ తన భార్యను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించడం కొనసాగించాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
5 స్టార్ హోటల్ చెఫ్ పని వదిలేసి చెట్టు కింద ధాబా వంటకం, ఎందుకని?, వీడియో
ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఆరోగ్యం పట్ల విపరీతమైన శ్రద్ధ పెరుగుతోంది. ఏమి తింటే ఎట్లాంటి సమస్యలు వస్తాయి? ఎలా వండిన పదార్థాలను తింటే మంచిది... తదితర విషయాలను బాగా ఆకళింపు చేసుకుని తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. పెద్దపెద్ద స్టార్ హోటళ్ల కంటే పరిశుభ్రంగా రోడ్డు పక్కనే చేసే ఆహార పదార్థాలనైనా తినేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో 5 స్టార్ హోటల్లో చెఫ్ గా పనిచేసే అభిలాష్ తాతల నాటి సంప్రదాయ ధాబా వంటకాలను అద్భుతంగా వంట చేసి సర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఈ వంటకాలను తినేందుకు భోజనప్రియులు క్యూ కడుతున్నారు.
రఫ్ఫా రఫ్పా అంటే తాటతీస్తాం : వైకాపా నేతలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ వార్నింగ్
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.
seasonal diseases, వేపతో సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వచ్చేస్తాయి. వీటిలో జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వీటన్నిటినీ అడ్డుకునే శక్తి వేపకు వున్నది. సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయగల వేప చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేప ఆకులను నమిలితే... తాజాగా వున్న 2 నుంచి 3 లేత ఆకులను నమిలితే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా శరీరానికి డిటాక్స్గా పనిచేస్తాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.