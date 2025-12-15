MM Srilekha: టైమ్ ట్రావెలింగ్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది : ఎంఎం శ్రీలేఖ
M.M. Srilekha, Ram Ganapathi and others
టైమ్ ట్రావెలింగ్ కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. కాని నేను పనిచేస్తున్న సినిమాలో అలాంటిది ఉండదు అని గాయని, సింగర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం శ్రీలేఖ అన్నారు. చాల కాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె తాజాగా రాజయోగం మూవీ కి పనిచేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఎంఎం శ్రీలేఖ మాట్లాడుతూ - రామ్ గణపతి గారు దర్శకత్వంలో వచ్చిన రాజయోగం సినిమాలో నేనొక సాంగ్ కంపోజ్ చేశాను. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ఆసక్తికరంగా ఉంది. టైమ్ ట్రావెలింగ్ అంటే కొంత కన్ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ చిత్రానికి సరైన ముగింపు ఉంటుందని అనుకుంటున్నా. చిన్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ కాలం సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
రామ్ గణపతి. ఆయన హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా కాలం. ఈ సినిమాను శ్రీ నవబాల క్రియేషన్స్, 3 కీజ్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై మణి లక్ష్మణరావు నిర్మిస్తున్నారు. మిట్టపెల్లి రాజేష్ కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. రామ్ గణపతి ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తున్నారు. యంగ్ డైరెక్టర్ వెంకట సురేష్. ఆర్. రూపొందిస్తున్నారు. టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ తో రూపొందిన "కాలం" సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈవెంట్ లో రిలీజ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యంగ్ హీరో సాయి రోనక్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం శ్రీలేఖ అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
హీరో రామ్ గణపతి మాట్లాడుతూ - ఈ చిత్రంలో దాదాపు అందరూ కొత్తవాళ్లే వర్క్ చేస్తున్నారు. 14 ఏళ్ల హమ్మీ అనే అబ్బాయి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. ఆయన చేసిన బీజీఎం, రెండు సాంగ్స్ మీకు గుర్తుండిపోతాయి. మా రాజయోగం హీరోయిన్ అంకిత్ సాహా ఈ చిత్రంలో నాకు జోడీగా నటించింది. ఆమె తన నటనతో ఆకట్టుకుంటుంది. వెంకట సురేష్ ఎస్ జే సూర్య దగ్గర వర్క్ చేశారు. ఆయన మా చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టైమ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంతో కాలం సినిమాను రూపొందించాం. ఈ సినిమా ఒక కొత్త సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ను ఆడియెన్స్ కు అందిస్తుంది. ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని, ఎంతో కష్టపడి చిన్న చిత్రాలు రూపొందిస్తాం. సినిమా మేకింగ్ లో మేము పడే కష్టాన్ని మీరు ఊహించలేరు