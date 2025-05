కోతికి కొబ్బరి చిప్ప ఇస్తే అనే సామెత వున్నది. ఆ సామెతను అలా వుంచితే వర్షంలో తడిసి ముద్దయిపోయిన కోతి చేతికి ఓ యువతి గొడుగును అందించింది. ఆ గొడుగు అందుకున్న కోతి కుదురుగా కూర్చునే లోపుగానే బలమైన ఈదురుగాలి కొట్టింది.

అంతే... గొడుగుతో పాటు కోతి గాల్లో తేలిపోయింది. ఇదంతా వీడియోలో తీసిన ఓ నెటిజన్ దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసాడు. ఇది కాస్తా వైరల్ అవుతోంది.

Tried to help, caused a mess pic.twitter.com/wC7dYudjzX