హైదరాబాద్: విద్యార్థినిని వెంబడించి జుట్టు పట్టుకుని లాగిన పోలీసులు

హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ హైకోర్టు భవన నిర్మాణానికి అగ్రికల్చర్ యూనివర్శిటీ స్థలాన్ని కేటాయించడాన్ని నిరసిస్తూ విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు మహిళా పోలీసులు స్కూటీపై విద్యార్థినిని వెంబడించి ఆమె జుట్టు పట్టుకుని లాగిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

స్కూటీపై ఇద్దరు పోలీసులు మహిళా నిరసనకారులను వెంబడించడం, ఆమె జుట్టు పట్టుకుని లాగడం, ఆ అమ్మాయి కిందపడిపోయి నొప్పితో ఏడుస్తున్నట్లు వీడియో చూపిస్తుంది.

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లో హైకోర్టు నిర్మాణానికి యూనివర్శిటీ స్థలాన్ని కేటాయించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ విద్యార్థి సంఘం చేపట్టిన నిరసనలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Strongly condemn the inhumane actions perpetrated by negligent police officials.



This incident in Hyderabad reflects the Congress’ autocratic rule and is highly condemnable.



Urgent and decisive measures must be taken against those responsible for this objectionable behavior… pic.twitter.com/CxBcJxyARg