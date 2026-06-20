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అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026: ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా.. థీమ్ ఇదే..
ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21న జరుపుకునే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం, ఆరోగ్యకరమైన, సమగ్ర జీవనశైలి పట్ల ప్రజల నిబద్ధతను చాటుతుంది. సగటు ఆయుర్దాయం పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, 2026లో జరగనున్న 12వ వార్షికోత్సవానికి ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా (Yoga for Healthy Ageing) అనే ఇతివృత్తం (theme) ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
International Yoga Day 2026
దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు యోగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుండగా, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ కోల్కతాలోని 'రెడ్ రోడ్' వేదికగా ఈ ఏడాది వేడుకలకు నాయకత్వం వహిస్తారు. యోగా నిజానికి ఒక ప్రాచీన సాంప్రదాయ అభ్యాసం నుండి ఒక విప్లవాత్మక ప్రపంచ ఉద్యమంగా పరిణామం చెందింది. ఇది, ఖండాలవ్యాప్తంగా ప్రజలు చైతన్యం, స్థితిస్థాపకత, స్వాతంత్ర్యాన్ని పెంపొందించడంలో యోగా పరివర్తనాత్మక సామర్థ్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారని స్పష్టం చేస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారిలో దీర్ఘాయువు, చలనశీలత, వశ్యత, బలం, సమతుల్యత, మానసిక శ్రేయస్సును మెరుగుపరిచే యోగా సామర్థ్యంపై ప్రపంచవ్యాప్త విశ్వాసాన్ని ఈ అంశం బలపరుస్తుంది.
International Yoga Day
జూన్ 21కి యోగాతో సంబంధం ఏమిటి?
ఉత్తరార్ధగోళంలో సంవత్సరంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘమైన పగలు కలిగిన వేసవి అయనాంతం (summer solstice) రోజు కావడంతో ఈ తేదీని ఎంపిక చేశారు. ఇది కాంతి, శక్తి, నూతన చైతన్యం వైపు సాగే పరివర్తనకు చిహ్నంగా భావించబడుతుంది కాబట్టి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనికి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక, ఖగోళ ప్రాముఖ్యత ఉంది.
వేసవి అయనాంతం తర్వాత వచ్చే కాలం 'దక్షిణాయనం' (అంటే సూర్యుని దక్షిణ దిశ ప్రయాణం) ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. అంతర్గత శుద్ధి, తపస్సు, పితృదేవతల ఆరాధనకు ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దక్షిణాయనానికి, దక్షిణామూర్తికి మధ్య గాఢమైన అనుబంధం ఉంది. ఎందుకంటే, ఆషాఢ మాసంలోని పౌర్ణమిని గురు పౌర్ణమి అని పిలుస్తారు. పరమశివుడు (ఆదియోగి రూపంలో) పరమ గురువుగా తన బోధనలను ప్రారంభించాడు. దక్షిణ దిశ వైపు ముఖం పెట్టి కూర్చుని, సప్తర్షులకు యోగ విద్యకు సంబంధించిన అత్యున్నత జ్ఞానాన్ని అందించడం ప్రారంభించినందువల్ల ఆయనకు 'దక్షిణామూర్తి' అనే పేరు వచ్చింది.
సెప్టెంబర్ 2014లో ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలో ప్రసంగించినప్పుడు, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఆలోచనను అందుకే ఈ తేదీన ప్రతిపాదించారు. 177 సభ్య దేశాల మద్దతు లభించడంతో, జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించే తీర్మానాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి డిసెంబర్ 11న ఆమోదించింది.
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రాముఖ్యత:
శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక శ్రేయస్సు, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలను పెంపొందించే ఒక సంపూర్ణ విధానంగా యోగా ప్రాముఖ్యతను ఈ రోజు సూచిస్తుంది. యోగా అనే పదం 'యుజ్' అనే సంస్కృత మూల పదం నుండి వచ్చింది. దీని అర్థం ఏకం చేయడం. ఇది వ్యక్తిగత చైతన్యం విశ్వ చైతన్యంతో ఏకం కావడాన్ని సూచిస్తుంది.
యోగాలో యోగ భంగిమలు (ఆసనాలు), ధ్యానం (ధ్యాన), శ్వాస నియంత్రణ (ప్రాణాయామం) ఉంటాయి. వీటి ద్వారా సాధకులు సమతుల్యత, సామరస్యాన్ని సాధించగలరు. ప్రతి ఒక్కరి దినచర్యలో యోగాను భాగం చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఈ రోజు పునరుద్ఘాటిస్తుంది. అలాగే శారీరక దృఢత్వం, మానసిక ఆరోగ్యంలో దాని పాత్ర గురించి అవగాహన పెంచుతుంది.
International Yoga Day
యోగా సాధన ప్రభావం:
యోగా వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. శారీరకంగా, ఇది శరీర సౌలభ్యాన్ని, బలాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. శరీర భంగిమను సరిచేస్తుంది. మానసికంగా, ఇది ఒత్తిడి, ఆందోళన, కుంగుబాటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఏకాగ్రతను, జాగరూకతను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికంగా, ఇది లోతైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని, అంతర్గత శాంతిని పెంపొందిస్తుంది. అంతర్బుద్ధిని పెంచుతుంది, అహాన్ని తగ్గిస్తుంది. ప్రగాఢమైన కృతజ్ఞతా భావాన్ని, సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం యోగాపై ప్రాచుర్యాన్ని గణనీయంగా పెంచింది. తద్వారా ఎంతో మంది ప్రజలు యోగాను తమ జీవితంలో భాగం చేసుకునేలా ప్రోత్సహించింది. మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని సాధించడంలో యోగాకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని ఈ రోజు ప్రజలకు గుర్తు చేస్తుంది.
యోగ దినోత్సవం.. వివిధ థీమ్స్: ప్రతి సంవత్సరం, సమకాలీన అంశాలకు అనుగుణంగా యోగాలోని వివిధ కోణాలను హైలైట్ చేసే ఒక నిర్దిష్ట ఇతివృత్తాన్ని (theme) ఎంపిక చేస్తారు. 2015లో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైనప్పుడు, దీని ఇతివృత్తం సామరస్యం- శాంతి కోసం యోగాగా ఉండేది. 2023లో వసుధైవ కుటుంబం కోసం యోగా, 2024లో మహిళా సాధికారత కోసం యోగా, 2025లో ఒకే భూమి - ఒకే ఆరోగ్యం కోసం యోగా అనే అంశాలపై దృష్టి సారించారు.
ప్రజాదరణ- వేడుకలు: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించినప్పటికీ, యోగా దినోత్సవం త్వరలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాదరణ పొందింది. అమెరికాలో సుమారు 35 మిలియన్ల మంది యోగా సాధకులు ఉండగా, యూకే, ఫ్రాన్స్ వంటి యూరోపియన్ దేశాలు బలమైన, చురుకైన సంఘాలను స్థాపించాయి.
International Yoga Day
ఇటలీలో, జనాభాలో దాదాపు 10శాతం మంది యోగాలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. పొరుగున ఉన్న నేపాల్లో, యోగాను అధికారిక ఆరోగ్య ప్రచార సాధనంగా గుర్తించారు. జపాన్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా యోగాను అభ్యసిస్తారు. భారతదేశంలో, పాఠశాలలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలు, అనేక సంఘాలు సెషన్లు, వర్క్షాప్లు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తాయి. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు, సామరస్యం కోసం ప్రజలను ఏకతాటిపైకి తీసుకువస్తుంది.
బ్యాంక్ లాకర్లో రూ. 1.50 కోట్ల నగదు.. ఏసీబీ చిక్కిన నరహరికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
అక్రమ ఆస్తుల కేసు నమోదు చేసిన అనంతరం, సర్వే, భూ రికార్డుల విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్. నరహరి రావుకు చెందిన డజనుకు పైగా ప్రదేశాలలో తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో, షాహలీబండలోని కెనరా బ్యాంకులో రావు భార్య పేరిట ఉన్న లాకర్లలో ఒకదానిలో రూ. 1.50 కోట్లను అధికారులు గుర్తించారు. రావు, ఆయన బినామీలకు సంబంధించిన ప్రదేశాలలో జరిపిన ఈ సోదాల్లో, ఆయన భార్య పేరిట ఉన్న మరో రెండు లాకర్లను కూడా గుర్తించినట్లు ఒక అధికారి తెలిపారు.
నీట్ యూజీ- 2026.. అబుదాబిలో ఎగ్జామ్ సెంటర్ వేసిన ఎన్టీఏ.. విద్యార్థి షాక్
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్కు చెందిన ఒక విద్యార్థికి, ఆదివారం జరగనున్న నీట్ యూజీ- 2026 పునఃపరీక్ష కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఈ విషయాన్ని ఎన్టీఏ దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సవరణ చేయాలని కోరారు. అబ్దుల్లా తాలిబ్ అనే ఆ విద్యార్థి పరీక్ష కోసం నాగ్పూర్, వార్ధా, భండారా కేంద్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. అయితే, ఎన్టీఏ జారీ చేసిన పరీక్షా పత్రాన్ని (అడ్మిట్ కార్డ్) చూసినప్పుడు, తనకు అబుదాబిలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయించబడిందని తెలిసి అతను షాక్కు గురయ్యాడని అతని తండ్రి డాక్టర్ మహమ్మద్ తాలిబ్ చెప్పారు.
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో దోపిడీ, వేధింపులు.. 17ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి
క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రంలో బాలికలు వేధింపులకు గురయ్యారు. ఒక క్రైస్తవ ప్రార్థనా కేంద్రం సిబ్బంది 17 ఏళ్ల బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో, అక్కడ ఉన్న ఇతర పిల్లలు కూడా ఇలాంటి అనుభవాలనే ఎదుర్కొన్నట్లు తేలిందని అధికారులు శనివారం తెలిపారు. పోలీసు కేసు నమోదైన తర్వాత విచారణ చేపట్టిన సీడబ్ల్యూసీ, ఆ కేంద్రంలో ఉంటున్న మరికొందరు పిల్లలు కూడా వేధింపులు, దోపిడీకి గురైనట్లు సూచించే ఆధారాలను గుర్తించింది. అనక్కరకు చెందిన ఒక బాలుడిపై దాడి చేశారన్న ఆరోపణలపై, పతనంతిట్టలోని 'ఎలోహిమ్ గ్లోబల్ వర్షిప్ సెంటర్'కు చెందిన ముగ్గురు సిబ్బందిపై ఇడుక్కి జిల్లాలోని కట్టప్పన పోలీసులు మొదట జూన్ 17న కేసు నమోదు చేశారు.
ప్రియుడితో రొమాన్స్కు అడ్డుగా వున్నాడని రెండేళ్ల కొడుకును చంపేసిన తల్లి
ప్రియుడి కోసం కన్నబిడ్డను కడతేర్చింది ఓ తల్లి. పరాయి వ్యక్తి వ్యామోహానికి లొంగిపోయిన ఒక కన్నతల్లి, తన ప్రియుడితో గడపడానికి అడ్డుగా వున్న రెండేళ్ల సొంత కొడుకును హతమార్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన జ్యోతి, స్వామి దంపతులు ఉపాధి వెతుక్కుంటూ మేడ్చల్ జిల్లా కీసరకు వలసవచ్చి అక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే జ్యోతికి వివాహానికి ముందే నవీన్ అనే వ్యక్తితో ప్రేమాయణం ఉంది. పెళ్లయి పిల్లలు ఉన్నప్పటికీ ఆమె తన పాత ప్రియుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే గత నెల 29న భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ప్రియుడు నవీన్ జ్యోతి ఇంటికి వచ్చాడు.
రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఎలా ఉపయోగించాలి.. తల పట్టుకున్న ఎన్డీయే.. ప్లాన్ ఏంటి?
విశాఖపట్నంలోని రుషికొండ ప్రాంతంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో నిర్మించిన రాజభవనం లాంటి భారీ భవనం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన విపరీతమైన వృధా ఖర్చులకు ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది. రూ. 500 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలనే విషయంలో ప్రస్తుత ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. దీనిని ఉత్తమంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో నిర్ణయించడానికి కొన్ని కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు ఒక రకమైన ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.
నాగబంధం ఛేదించి అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో ప్రవేశించారా?
'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్’ చిత్రం తాజాగా విడుదల చేసిన ట్రైలర్తో అంచనాలను మరింత పెంచేసింది. దర్శకుడు అభిషేక్ నామా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ఈ ఎపిక్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్లో విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించారు. పురాణాలు, రహస్యాలు, దివ్యశక్తులు, అడ్వెంచర్ అంశాల సమ్మేళనంగా రూపొందిన ఈ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తోంది.
T. Gopichand: టి. గోపీచంద్ చిత్రం భరతవర్ష నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ వీర జయధీర రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, రితు వర్మ నటిస్తున్న చిత్రం 'భరతవర్ష'. చారిత్రక యాక్షన్ నేపథ్యంగా సంకల్ప్ దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాస చిట్టూరి శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి పవన్ కుమార్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. క్రీ.శ. 642 నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం, విజువల్ గా అద్భుతమైన గ్లింప్స్, టైటిల్ టీజర్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఫస్ట్ సింగిల్ 'వీర జయధీర' విడుదల చేశారు.