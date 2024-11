తిరుమలలో జగన్ ఫోటో వున్న చొక్కా ధరించిన అంబటి రాంబాబు (video)

టిటిడిలో కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ నిబంధన అమలులో ఉంది. అయితే అంబటి రాంబాబు శ్రీవారి ఆలయంలో జగన్ ఫోటో ఉన్న చొక్కా ధరించడంపై పలువురు విమర్శలు గుప్పించారు. ఆలయ సంప్రదాయాన్ని అంబటి ఉల్లంఘించారని.. తిరుమల సాంప్రదాయాన్ని గౌరవించాలని వారు తెలిపారు.

ఇకపోతే.. తిరుమలకు విచ్చేసిన బీజేపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్.. అంబటి రాంబాబుపై టీటీడీ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేస్తామన్నారు. వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ నేతకు ఆలయ సంప్రదాయాలపై గౌరవం లేదని, ఆయన చర్య ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు.

@AmbatiRambabu visits #Tirumala with @ysjagan sticker on his shirt.



Political party symbols, flags, stickers are not allowed in #Tirumala#YSRCP proves again and again that they care very less about Lord Balaji or Hinduism.



Shame on you !! pic.twitter.com/ESMXHFj5Lk