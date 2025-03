చంద్రబాబు-దగ్గుబాటిల మధ్య శత్రుత్వం నిజమే.. కానీ అది గతం.. ఎంత ప్రశాంతమైన జీవితం..! (video)

అయితే, పరిస్థితులు ఎప్పటికీ అలాగే ఉండకూడదని దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర రావు చెప్పారు. "మనం గతాన్ని వదిలి కాలంతో పాటు ముందుకు సాగాలి. భవిష్యత్తును ఆశావాదంతో చూడాలి. అంటే నాకు వ్యక్తిగత కోరికలు లేవని కాదు స్వామీ.. ప్రజలు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా, చంద్రబాబుకు నాకు మధ్య శత్రుత్వం ఉంది. అది గతం. దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అందరి సంక్షేమం కోసం చంద్రబాబు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. అందరి శ్రేయస్సును హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను" అని ఆయన అన్నారు.

ఇకపోతే.. విశాఖపట్నంలోని గీతం విశ్వవిద్యాలయంలో తన బావమరిది దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు రాసిన ప్రపంచ చరిత్ర పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడారు. తన ప్రసంగంలో, చంద్రబాబు నాయుడు వెంకటేశ్వరరావు గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. వాటిలో కొన్ని గతంలో హాజరైన చాలా మందికి తెలియనివి, ప్రేక్షకుల నుండి నవ్వులను రేకెత్తించాయి.

వెంకటేశ్వరరావు పుస్తకంపై వ్యాఖ్యానించడానికి ముందే దానిలోని అన్ని అంశాలను కవర్ చేశారని చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు. వారిద్దరూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్.టి. రామారావు నుండి విస్తృతంగా నేర్చుకున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. వెంకటేశ్వరరావు ఊహించని రచనా శైలిని హైలైట్ చేస్తూ, చంద్రబాబు నాయుడు "ఈ ప్రపంచ చరిత్ర పుస్తకాన్ని నిజంగా మీరు రాశారా?" అని హాస్యాస్పదంగా ప్రశ్నించారు. ఇంత సాహసోపేతమైన పనిని చేపట్టినందుకు అతను తన తోడల్లుడిని ప్రశంసించారు.

Timely and Wonderful Gesture by The Honb'le Chief Minister garu and Sri Daggubati Venkateswara Rao Garu.

Nice Guidance by the Anchor garu by the way. pic.twitter.com/rlOonQPiHk