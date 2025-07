ఈ సంఘటనను బైక్ వెనుక ప్రయాణిస్తున్న బైకర్లు తీశారు. చిరుతలు, తిరుమల ఘాట్ రోడ్లలో కనిపిస్తున్నందున భక్తులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అలాగే తిరుమల ఘాట్ రోడ్లపై చిరుతలతో పాటు ఇతర అడవి జంతువులు కనిపిస్తున్నందున, యాత్రికులు, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ అధికారులు కోరారు.

Leopard scare in Tirupati



A #biker had a narrow escape from a #leopard attack near #Zoo Park Road.



The big cat was later spotted near Aravind Eye Hospital at midnight too.